Prezidentas palygino M. Coheno sprendimą padaryti kaltės pripažinimo pareiškimą su savo buvusio rinkimų kampanijos vadovo Paulo Manaforto elgesiu teisme. D. Trumpas socialiniame tinkle „Twitter“ pareiškė, kad „nepalaužtas“ P. Manafortas yra „labai drąsus vyras“, nusipelnantis pagarbos, o M. Cohenas esą išgalvojo „istorijų, kad susitartų su pareigūnais“. JAV vadovas tviteryje taip pat tvirtino, kad rinkimų kampanijos finansavimo pažeidimai, dėl kurių savo kaltę pripažino M. Cohenas, „nėra nusikaltimas“. Antradienį prisiekusieji Virdžinijos valstijoje pripažino buvusį D. Trumpo rinkimų kampanijos vadovą kaltu dėl aštuonių kaltinimų, įskaitant bankinį sukčiavimą, mokestinį sukčiavimą ir neinformavimą apie sąskaitas užsienio bankuose. Už kiekvieną iš kaltinimų bankiniu sukčiavimu 69 metų P. Manafortui gresia ilgos įkalinimo bausmės, todėl teoriškai jis galėtų visą likusį gyvenimą praleisti už grotų. Visgi teisės ekspertas, su kuriuos susisiekė naujienų agentūra AFP, prognozavo, kad jis kalės mažiau nei dešimt metų. Tuo tarpu Niujorke D. Trumpo buvęs ilgametis asmeninis advokatas M. Cohenas, anksčiau save įvardijęs jo neskaidrių reikalų tvarkytoju, pripažino kaltę dėl visų aštuonių kaltinimų, įskaitant neteisėtą rinkimų kampanijos finansavimą. M. Cohenas detaliai papasakojo, kaip jis prieš rinkimus sumokėjo už tylą pornožvaigždei Stormy Daniels ir „Playboy“ manekenei Karen McDougal. Abi moterys tvirtina turėjusios romanus su D. Trumpu. Šis M. Coheno prisipažinimas gali įstumti prezidentą į keblią teisinę padėtį. Jis leidžia daryti prielaidą, kad buvęs vienas ištikimiausių D. Trumpo bendražygių, kuriuo šis itin pasitikėjo, gali būti pasirengęs atskleisti ne vieną dešimtmetį saugotas jo paslaptis mainais į nuosprendžio sušvelninimą.

