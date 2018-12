Tokį komentarą jis paskelbė socialiniame tinkle „Twitter“, gindamas savo kontroversišką sprendimą išvesti amerikiečių karius iš Sirijos. „JAV nenori būti Artimųjų Rytų policininkė. Kam mainais gauti NIEKĄ ir tiktai švaistyti brangias gyvybes bei trilijonus dolerių, ginant tuos, kas, beveik visais atvejais, nevertina to, ką mes darome? Ar norime būti ten visą laiką? Pagaliau atėjo laikas kovoti ir kitiems“, – sakoma jo žinutėje. „Rusija, Iranas, Sirija ir daugelis kitų nepatenkinti, kad JAV traukiasi, nežiūrint į tai, kas pranešama melagingose naujienose, nes dabar jiems teks be mūsų kovoti su ISIS (IS) ir su kitais, kurių jie nekenčia“, – parašė D. Trumpas. „Aš kuriu galingiausią kariuomenę pasaulyje. (Jei) ISIS mums smogs, jie bus pasmerkti!“, – pridūrė jis. Šis D. Trumpo sprendimas prieštarauja seniai nusistovėjusiai JAV politikai Sirijos ir regiono atžvilgiu. Jis nemaloniai nustebino savo įstatymo leidėjus, Pentagoną ir net tarptautinius sąjungininkus. „Išėjimas iš Sirijos nėra netikėtas, – rašė D. Trumpas savo ankstesnėje žinutėje. – Už tai agitavau daug metų, o prieš šešis mėnesius, kai norėjau tai padaryti labai viešai, sutikau pasilikti ilgiau.“ „Rusija, Iranas, Sirija ir kiti yra ISIS vietiniai priešai. Mes dirbome jų darbą. Laikas grįžti namo ir atsigauti“, - pridūrė jis. Pajėgų išvedimas gali sukelti didelių geopolitinių padarinių ir atnešė nežinomybę dėl JAV remiamų kurdų kovotojų, padėjusių kautis su IS džihadistais. Pastarųjų Sirijoje dar gali būti likę tūkstančiai. Vokeitija: tai gali pakenkti kovai su IS Vokietija ketvirtadienį perspėjo, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimas išvesti amerikiečių karius iš Sirijos gali sukelti pavojų visai kovai su džihadistų judėjimu „Islamo valstybė“ (IS) ir sugriauti dabartinius pasiekimus šiame fronte. „IS buvo atremta, bet grėsmė išlieka. Yra pavojus, kad (D. Trumpo) sprendimo padariniai gali pakenkti kovai su IS ir stato į pavojų dabartinius pasiekimus“, – sakoma Vokietijos užsienio reikalų ministro Heiko Maaso pareiškime.

1 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.