D. Trumpas pareiškė, kad JAV, Pietų Korėja ir Japonija yra pasirengusios reaguoti, „jei Šiaurės Korėja imtųsi neprotingų ar beatodairiškų veiksmų“. „Tikiuosi, Šiaurės Korėjos ateities atžvilgiu vyks teigiami dalykai, – sakė jis. – Bet jei ne, esame kaip niekada anksčiau pasirengę (reaguoti).“ „Tuo tarpu, mūsų labai griežtos sankcijos, kol kas griežčiausios, kokios kada nors yra taikytos, ir maksimalaus spaudimo kampanija tęsis“, – pridūrė D. Trumpas. Pietų Korėjos prezidentas ragina Trumpą ir Kim Jong Uną sėsti prie derybų stalo Per vėlyvą ketvirtadienį Seule įvykusias skubias derybas su savo patarėjais saugumo klausimais Moon Jae-inas sakė: „Korėjos pusiasalio denuklearizacija ir nuolatinė taika yra istorinis uždavinys, kurio negalima atsisakyti ar atidėti.“ Pietų Korėjos prezidentas neslėpė, kad D. Trumpo sprendimas jį nustebino. „Esu labai nustebęs ir man labai liūdna, kad Šiaurės Korėjos ir JAV viršūnių susitikimas neįvyks birželio 12-ąją, kaip buvo planuojama“, – teigė Moon Jae-inas. Pasak jo, keblias diplomatines problemas dabartiniu Vašingtono ir Pchenjano komunikacijos metodu išspręsti būtų sudėtinga. „Tikiuosi, kad lyderiai išspręs šią problemą labiau tiesioginiu ir glaudesniu tarpusavio dialogu“, – pridūrė Moon Jae-inas.

