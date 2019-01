„Pasitrauksime tinkamu greičiu ir tuo pat metu toliau kovosime su IS bei darysime visa kita, kas yra apdairu ir reikalinga“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė prezidentas.

Po savo ankstesnių pareiškimų, jog jis laiko IS įveikta ir nori, kad JAV kariai būtų nedelsiant grąžinti namo, D. Trumpas susidūrė su dideliu spaudimu tiek savo šalyje, tiek sąjungininkų valstybėse.

Naują pareiškimą D. Trumpas padarė po savo patarėjo nacionalinio saugumo klausimais Johno Boltono kelionės į Izraelį, kur šis sekmadienį patikino premjerą Benjaminą Netanyahu , jog JAV pajėgos bus išvestos, kai „IS bus nugalėta ir nebegalės atsigauti“.

Be to, D. Trumpas ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas neseniai bendraudami telefonu kalbėjo apie „Jungtinių Valstijų ir Prancūzijos įsipareigojimą sunaikinti IS bei planus dėl tvirto, atsargaus ir koordinuoto JAV karių išvedimo iš Sirijos“, pranešė Baltieji rūmai.

„Jie ir vėl pakartojo, kad bet koks tolesnis cheminio ginklo naudojimas Sirijoje yra netoleruotinas“, – sakoma pranešime.

Su prancūzų pareigūnais pasitaręs JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo pažymėjo: „Pasirūpinsime, kad bus sureaguota į jų nerimą. Visi supranta, ką daro Jungtinės Valstijos.“

Tokie patikinimai nuskambėjo po diplomatinės audros, kurią gruodį išprovokavo D. Trumpo netikėtas paskelbimas, kad Vašingtonas ruošiasi greitai išvesti kontingentą iš Sirijos, kur amerikiečių specialiosios pajėgos atlieka svarbų vaidmenį remiant su IS kovojančias vietos pajėgas.

„Nugalėjome IS, – tuomet sakė jis. – Mes juos įveikėme ir padarėme tai užtikrintai. Susigrąžinome teritoriją, ir dabar atėjo laikas mūsų kariams sugrįžti namo.“

Tokios JAV sąjungininkės kaip Didžioji Britanija ir Prancūzija įspėja, jog džihadistų judėjimas vis dar nesunaikintas. Klausimų keliama ir dėl įvairių kurdų grupuočių likimo, padėjusių Jungtinėms Valstijoms kovoje su džihadistais Sirijoje ir dabar būgštaujančių dėl galimo Turkijos puolimo.

D. Trumpo pažadą išvesti karius atvirai sukritikavo jo bendrapartiečiai respublikonai, o gerbiamas gynybos sekretorius Jamesas Mattisas (Džeimsas Matisas) atsistatydino.

JAV prezidentas pirmadienį skundėsi, jog žiniasklaida esą iškraipė jo pirminius komentarus ir pareiškė, kad dabartinė jo pozicija dėl Sirijos „nesiskiria nuo mano pradinių pareiškimų“.

Šiuo metu ilgo pilietinio karo draskomoje Sirijoje yra apie 2 000 amerikiečių karių. Dauguma jų rengia vietos pajėgas, kovojančias su IS ekstremistais.