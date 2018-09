„Vienintelė ir didžiausia klaida, padaryta per visą mūsų šalies istoriją, yra ta, kad eksprezidentas G. Bushas jaunesnysis išsiuntė amerikiečių karių į Artimuosius Rytus (į Iraką 2003 metais)“, – D. Trumpą cituoja „The Hill“. „Artimiesiems Rytams išleidome 7 trln. dolerių“, – tvirtino prezidentas. Pasak D. Trumpo, Vašingtono įsikišimas į Artimųjų Rytų reikalus Jungtinėms Valstijoms atnešė daugiau neigiamų pasekmių nei pilietinis karas. „Mano nuomone, tai buvo pati baisiausia klaida JAV istorijoje; juk pilietinį karą galima suprasti. Pilietinis karas – visai kas kita. Diena, kai išvykome į Artimuosius Rytus, tapo blogiausia diena mūsų valstybei, esu tuo įsitikinęs“, – sakė D. Trumpas. Pentagono skaičiavimais, JAV politika Irako, Afganistano ir Sirijos atžvilgiu nuo 2001 iki 2018 metų šaliai kainavo 1,52 trln. dolerių. Tačiau kai kurie politologai tvirtina, kad tam buvo išleista gerokai daugiau – 5,6 trln. dolerių.

