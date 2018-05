„Dėl Singapūro (viršūnių susitikimo) pažiūrėsime. Jis tikrai gali įvykti“, – Baltuosiuose rūmuose sakė prezidentas. „Bet kokiu atveju apie Singapūrą sužinosime kitą savaitę. Jei vyksime, manau, tai bus puikus dalykas Šiaurės Korėjai“, – teigė D. Trumpas. Jo patarėjai vyks į šį Pietryčių Azijoje įsikūrusį miestą aptarti viršūnių susitikimo detalių su kolegomis iš Šiaurės Korėjos.

