D. Trumpas sakė žurnalistams, kad H. Nauert, perimsianti postą iš Nikki Haley, pasirodė esanti „labai talentinga, labai sumani“ administracijos narė. 48 metų H. Nauert šis postas buvo prognozuojamas nuo spalio, kai buvusi Pietų Karolinos gubernatorė N. Haley, kuri, kaip manoma, puoselėja politines ambicijas ateičiai, paskelbė atsistatydinanti. H. Nauert, buvusi vienos iš mėgstamiausių D. Trumpo laidų „Fox and Friends“ vedėja, Valstybės departamento atstove tapo neturėdama patirties užsienio politikos srityje. Kitaip negu N. Haley, ji tikriausiai neturės vyriausybės nario statuso. Tai reiškia, kad sprendimus užsienio politikos srityje priiminės tik D. Trumpo karingasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Johnas Boltonas ir dabartinis H. Nauert viršininkas – valstybės sekretorius Mike'as Pompeo. Jos paskyrimą dar turės patvirtinti Senatas, kur D. Trumpo Respublikonų partija turi daugumą. Paskyrimą jau gyrė Izraelis, kuris seniai kliaujasi Jungtinių Valstijų veto svarstant jam nepalankias JT Saugumo Tarybos rezoliucijas. Susiję straipsniai: Trumpas: naujuoju JAV generaliniu prokuroru taps Williamas Barras Pentagonas: JAV sunerimusios dėl agresyvios Rusijos atakos Kerčės sąsiauryje „Nauert palaikė Izraelio valstybę (dirbdama) savo ankstesniuose postuose, ir neabejoju, kad abiejų mūsų šalių bendradarbiavimas toliau stiprės (jai dirbant) ambasadore prie JT“, – sakoma Izraelio ambasadoriaus JT Danny Danono (Denio Danono) pareiškime. Ketvirtadienį N. Haley pristatė JT Generalinei Asamblėjai JAV parengtą rezoliucijos projektą, kuriuo smerkiamas Gazos Ruožą kontroliuojantis palestiniečių islamistų judėjimas „Hamas“ dėl į Izraelį paleistų raketų, tačiau rezoliucija buvo atmesta. Vis dėlto balsavimas tik sustiprino Jungtinių Valstijų poziciją, kad ši pasaulinė organizacija yra nusistačiusi prieš Izraelį. Tai tikriausiai buvo paskutinis N. Haley diplomatinis darbas.

