„Išvykstu iš Walterio Reedo medicinos centro 6:30 vakare“, – rašo D. Trumpas.

Lietuvos laiku D. Trumpas turėtų būti išleistas iš ligoninės antradienio naktį.

„Jaučiuosi tikrai gerai. Nebijokite Covid. Neleiskite jam užvaldyti jūsų gyvenimo. Jaučiuosi geriau nei prieš 20 metų“, – tviteryje tvirtina D. Trumpas.

Jis taip pat teigia įgijęs daug žinių apie šią infekciją.

