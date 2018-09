„Sirijos prezidentas Basharas al Assadas neturėtų neatsakingai pulti Idlibo provincijos. Rusai ir iraniečiai padarytų didžiulę humanitarinę klaidą prisidėdami prie šios potencialios žmonių tragedijos“, – parašė prezidentas socialiniame tinkle „Twitter“.

„Gali žūti šimtai tūkstančių žmonių. Neleiskite tam įvykti!“ – rašė D. Trumpas.

Jungtinės Tautos ir pagalbos organizacijos įspėjo, kad Idlibo puolimas gali išprovokuoti didžiausio masto humanitarinę katastrofą per septynerius metus trunkantį Sirijos konfliktą.

Sirijos vyriausybės pajėgos yra sutelktos aplink šiaurės vakarinę Idlibo provinciją, kontroliuojamą įvairių sukilėlių ir ekstremistinių kovotojų grupių, kurių nemaža dalis didžiųjų pasaulio valstybių yra laikomos „teroristinėmis“ grupuotėmis.

Rusija ir Iranas tvirtina, jog būtina sutriuškinti Idlibe esančias ekstremistines grupuotes, todėl manoma, kad šalys palaikytų Damasko režimo pajėgas, jei būtų surengtas puolimas.

President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don’t let that happen!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2018