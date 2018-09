„Sirijos prezidentas Basharas al Assadas neturėtų neatsakingai pulti Idlibo provincijos. Rusai ir iraniečiai padarytų didžiulę humanitarinę klaidą prisidėdami prie šios potencialios žmonių tragedijos“, – parašė prezidentas socialiniame tinkle „Twitter“.

„Gali žūti šimtai tūkstančių žmonių. Neleiskite tam įvykti!“ – rašė D. Trumpas.

Jungtinės Tautos ir pagalbos organizacijos įspėjo, kad Idlibo puolimas gali išprovokuoti didžiausio masto humanitarinę katastrofą per septynerius metus trunkantį Sirijos konfliktą.

President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don’t let that happen!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2018