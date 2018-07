„Jei jie sudarys tokį susitarimą, mes turėsime reikalų su Europos Sąjunga, o ne su JK, tad tai turbūt pražudys susitarimą“, – sakė D. Trumpas, ketvirtadienį pradėjęs keturių dienų vizitą Didžiojoje Britanijoje. Komentuodamas Britanijos politiką D. Trumpas taip pat sakė, kad buvęs britų užsienio reikalų sekretorius Borisas Johnsonas, kuris šią savaitę atsistatydino dėl „Brexit“ plano ir yra laikomas potencialiu varžovu Th. May, būtų „puikus ministras pirmininkas“. Prezidentas pridūrė, kad Londono meras Sadiqas Khanas, davęs leidimą protestuotojams penktadienį prie britų parlamento iškelti D. Trumpą su sauskelnėmis vaizduojantį didžiulį balioną, kovodamas su nusikalstamumu „dirba siaubingai“. Minėtam laikraščiui D. Trumpas taip pat sakė, kad dėl „Brexit“ elgtųsi kitaip. „Būčiau padaręs visai kitaip. Iš tiesų pasakiau Theresai May, kaip reikia daryti, bet ji nesutiko, ji manęs nesiklausė. Ji norėjo eiti kitu keliu. Aš iš tikrųjų pasakyčiau, kad ji turbūt nuėjo į priešingą pusę. Tai puiku. Ji turėtų derėtis geriausiai, kaip tik moka. Bet labai gaila dėl to, kas vyksta“, – sakė jis. Turėdamas omenyje ketvirtadienį bendrais bruožais pristatytą planą, pagal kurį Britanija siektų išlaikyti tvirtus prekybinius ryšius su ES, D. Trumpas sakė: „Susitarimas, kurį ji nori sudaryti, labai skiriasi nuo to, dėl kurio balsavo žmonės.“ „Tai ne tas susitarimas, kuris buvo referendume. Pastarąsias tris dienas tik tai ir girdžiu. Žinau, kad pas juos buvo daug atsistatydinimų. Tad daugeliui žmonių tai nepatinka“, – pridūrė JAV prezidentas











