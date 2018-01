„Raketininkas pirmą kartą nori kalbėtis su Pietų Korėja. Galbūt tai gera žinia, o gal ir ne, pamatysime!“ – tinkle „Twitter“ rašė D. Trumpas, turėdamas omeny Kim Jong Uno siūlymą surengti aukšto lygio susitikimą, susijusį su artėjančiomis Žiemos olimpinėmis žaidynėmis Pietų Korėjoje. Pietų Korėja atsakė į Kim Jong Uno pasiūlymą, pateiktą jo Naujųjų metų kalboje pirmadienį, siūlydama derybas sausio 9 dieną Panmundžomo kaimelyje – paliaubų miestelyje – esančiame pasienyje tarp abiejų Korėjų. Susiję straipsniai: Vienintelės šalys, kurios atsisakė branduolinių ginklų: kodėl Šiaurės Korėja to nepakartos JAV baudžia Šiaurės Korėją Šiaurės Korėja susilaukė Jungtinių Tautų sankcijų dėl savo siekio kuo greičiau sukurti tarpžemyninę balistinę raketą, galinčią nešti branduolinę galvutę ir pasiekti Jungtines Amerikos Valstijas. Dėl tokių Pchenjano veiksmų išaugo nuogąstavimai dėl branduolinio konflikto. „Sankcijos ir kitokio pobūdžio spaudimas pradeda smarkiai veikti Šiaurės Korėją“, – sakė D. Trumpas, primindamas apie Šiaurės Korėjos dezertyrus ir Kim Jong Uno pasiūlymą.

