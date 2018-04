D. Trumpo įsakymas pasirodė tą pačią dieną, kai vadinamasis migrantų iš centrinės Amerikos karavanas, kurio žygis per Meksiką įsiutino JAV prezidentą, atsisakė plačiai paviešintų planų bandyti patekti į Jungtines Valstijas.

Krašto saugumo sekretorė Kirstjen Nielsen sakė, kad D. Trumpas nurodė Pentagonui ir Krašto saugumo departamentui su pasienio valstijų gubernatoriais išsiaiškinti, kaip dislokuoti Nacionalinės gvardijos pajėgas ir padėti Pasienio tarnybos agentams.

„Prezidentas tai pakartojo daug kartų: suvereni valstybė, kuri negali apsaugoti arba, dar blogiau, pasirenka nesaugoti savo sienų, netrukus liausis buvusi suvereni valstybė“, – sakė K. Nielsen.

„Tikrai tikimės, kad dislokavimas prasidės nedelsiant. Šiandien ta diena, kai norime pradėti šį procesą. Grėsmė reali“, – pridūrė ji.

Šis staigus žingsnis buvo žengtas per įstatymų leidėjų Velykų atostogas. Prieš tai D. Trumpas socialiniame tinkle „Twitter“ plūdo „absurdiškai liberalius“ sienos įstatymus, perspėjo dėl atkeliaujančio imigrantų „karavano“ ir grasino atsisakyti Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos sutarties, jei Meksika jų nesustabdys.

Karavano lyderiai trečiadienį sakė, kad maždaug 80 proc. šios grupės narių dabar nusprendė likti Meksikoje, kur pareigūnai migrantams ir jų šeimoms individualiai padeda gauti laikinus dokumentus.

„Viskas, ko jie nori, tai vieta ramiai gyventi, kurioje jie galėtų dirbti be į juos nukreiptų ginklų, be vertimo dėtis prie kokios nors gaujos“, – sakė migrantų teises ginančios organizacijos „People Without Borders“ („Pueblo sin Fronteras“) vadovas Irineo Mujica.

Saujelė migrantų su realiomis pretenzijomis į prieglobstį toliau savarankiškai keliaus prie JAV sienos, sakė jis.

„Donaldas Trumpas norėjo, kad pasaulis mus sutraiškytų, ištrintų mūsų egzistavimą. Bet Meksika atsakė puikiai ir mes dėkojame vyriausybei už tai, kaip ji elgėsi su šiuo karavanu“, – naujienų agentūrai AFP sakė I. Mujica. Jis kalbėjo Matias Romero mieste pietinėje Meksikos Oachakos valstijoje.

D. Trumpas per pastarąsias dienas smarkiai padidino spaudimą ir JAV Kongresui, ir JAV pietinei kaimynei Meksikai dėl nelegalios imigracijos pažabojimo.

„Kol galėsime turėti (pastatytą) sieną ir deramą saugumą, savo (valstybinę) sieną saugosime padedant kariškiams“, – antradienį sakė D. Trumpas, paminėdamas su finansavimo sunkumais susiduriantį savo projektą palei pietinę JAV sieną sukurti barjerą iš tvorų, sienų ir kameromis bei jutikliais stebimų atkarpų.

Vyriausiojo pajėgų vado direktyva kariškiams, kuri atrodo spontaniška, Pentagono pareigūnus užklupo netikėtai ir planuotojai trečiadienį skubėjo ieškoti būdų įsakui paremti.

K. Nielsen sakė, kad JAV toliau mato nepriimtiną nelegalių narkotikų, pavojingos gaujų veiklos, tarpvalstybinių nusikalstamų organizacijų ir nelegalios imigracijos per pietinę sieną lygį.

Ji ir kiti administracijos pareigūnai gyrėsi „Trumpo efektu“, kuris pasireiškė neteisėtos veiklos pasienyje sumažėjimu į valdžią atėjus dabartiniam prezidentui, bet sakė, kad šiuo metu neteisėto sienos kirtimo atvejų skaičius grįžo į ankstesnį lygį.