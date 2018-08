„Nujaučiu, kad jie su mumis kalbėsis jau gana greitai, – D. Trumpas sakė per mitingą Tampos mieste Floridoje. – O gal ir ne, bet tai irgi gerai.“ Be kita ko, JAV vadovas dar kartą išpeikė „siaubingą, vienpusišką“ Irano branduolinį susitarimą, iš kurio jis pasitraukė anksčiau šiais metais. Iranas: „reklaminiai triukai“ nesuveiks Irano užsienio reikalų ministras Mohammadas Javadas Zarifas vėlyvą antradienį atmetė galimybę sėsti su JAV prie derybų stalo ir pareiškė, kad Vašingtono „grasinimai, sankcijos ir reklaminiai triukai nesuveiks“. Susiję straipsniai: Iranas: jei nori derybų, Trumpas turi grįžti į branduolinį susitarimą JT ekspertai rado naujų įrodymų, kad Iranas susijęs su Jemeno sukilėlių raketomis Reaguodamas į JAV prezidento Donaldo Trumpo netikėtą pasiūlymą surengti derybas be jokių išankstinių sąlygų, M. J. Zarifas parašė socialiniame tinkle „Twitter“, kad „Iranas ir JAV turėjo dvejus metus deryboms. Su ES, Rusija ir Kinija sukūrėme unikalų daugiašalį susitarimą – JCPOA (Bendrąjį išsamių veiksmų planą, Joint Comprehensive Plan of Action). Jis veikia. JAV gali kaltinti tik save, kad (iš jo) pasitraukė ir paliko (derybų) stalą“. Pirmadienį D. Trumpas pareiškė esantis „bet kada“ pasirengęs sėsti prie derybų stalo su Irano lyderiais, o kitą dieną pakartojo savo poziciją. „Nujaučiu, kad jie su mumis kalbėsis jau gana greitai“, – D. Trumpas sakė per mitingą Tampos mieste Floridoje. Tačiau gegužę JAV pasitraukė iš 2015-aisiais sudaryto branduolinio susitarimo, o nuo rugpjūčio 6-osios įsigalios jų sankcijos Teheranui, taigi, daugumos Irano pareigūnų D. Trumpo pasiūlymas derėtis nesužavėjo. „Grasinimai, sankcijos ir reklaminiai triukai nesuveiks, – tviteryje parašė M. J. Zarifas. – Išmėginkite pagarbą – iraniečiams ir (tarptautinei) bendruomenei.“

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.