Kiek anksčiau amerikiečių žiniasklaida pranešė apie pasiruošimą šių dviejų lyderių susitikimui, neva demonstruojančiam Vašingtono ir Pekino ryžtą mažinti dėl prekybinių santykių kilusią įtampą. JAV ir Kinijos santykiai komplikavosi kovą, kai D. Trumpas muitais apmokestino virtinę kiniškų prekių. Po to šalys dar kelis kartus apsikeitė muitais. JAV taip pat įvedė sankcijas vienai Kinijos karinei organizacijai, nupirkusiai naikintuvų ir raketų iš Rusijos. Išvakarėse D. Trumpas pareiškė, kad Kiniją reikėtų įtraukti į Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutartį (INF).

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.