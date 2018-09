Tokie tono skirtumai neabejotinai pakurstys nerimą dėl dabartinės JAV užsienio politikos, kurią nuo atėjimo į valdžią pernai vykdo D. Trumpas. Pažymėtina, kad M. Pompeo pirmtakas Rexas Tillersonas atsistatydino kovą ir prieš tai dažnai nesutardavo su Baltųjų rūmų šeimininku. D. Trumpas, kuris beveik prieš tris mėnesius susitiko su Šiaurės Korėjos lyderiu, pažadėjusiu imtis pusiasalio denuklearizacijos, ketvirtadienį gyrė Kim Jong Uną. „Šiaurės Korėjos Kim Jong Unas skelbia „tvirtą tikėjimą prezidentu Trumpu“. Ačiū, Pirmininke Kim. Mes drauge viską išspręsime!“ – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė D. Trumpas. Kim Jong Unas anksčiau ketvirtadienį patvirtino esantis įsipareigojęs siekti Korėjos pusiasalio denuklearizacijos. Šiaurės Korėjos lyderis pabrėžė, kad jo „tikėjimas prezidentu Trumpu lieka nepakitęs“, sakė Pietų Korėjos nacionalinio saugumo patarėjas Chung Eui-yongas, trečiadienį susitikęs su Kim Jong Unu ir perdavęs jam Pietų Korėjos prezidento Moon Jae-ino laišką. Šiaurės Korėjos lyderis pareiškė ketinantis glaudžiai bendradarbiauti su Vašingtonu ir pažadėjo pasiekti denuklearizacijos „pirmosios oficialios prezidento Trumpo kadencijos metu“, pridūrė Chung Eui-yongas. Tuo tarpu Indijoje su žurnalistais bendravęs M. Pompeo buvo nusiteikęs mažiau optimistiškai. Jis sveikino faktą, kad Pchenjanas nuo birželio mėnesio nerengia branduolinių ginklų ar balistinių raketų bandymų, bet pabrėžė, jog Kim Jong Unui teks padaryti dar nemažai darbo. Šiaurės Korėja „yra vienintelė šalis, prisiėmusi įsipareigojimus pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijas“, Delyje reporteriams sakė JAV diplomatijos vadovas. „Ir toliau dirbsime su jais, kad... įgyvendintume JT Saugumo Tarybos rezoliucijas, ir kad pirmininkas Kim įvykdytų įsipareigojimus, kuriuos prisiėmė per birželio 12-ąją Singapūre vykusį susitikimą su prezidentu Trumpu“, – pridūrė jis. „Iš tikrųjų, teks dar padaryti milžinišką darbą. Iš kitos pusės, nematėme jokių branduolinių bandymų, nematėme jokių raketų bandymų – laikome tai puikiu dalyku“, – nurodė M. Pompeo. „Ir toliau daromos pastangos įtikinti pirmininką Kim imtis mūsų aptarto strateginio poslinkio šviesesnės Šiaurės Korėjos liaudies ateities labui“, – pažymėjo valstybės sekretorius. Detalių stygius Savo komentarus M. Pompeo išsakė po ketvirtadienį nuskambėjusios žinios, kad Pietų Korėja ruošiasi trečiam per šiuos metus viršūnių susitikimui su Kim Jong Unu, turinčiam vykti rugsėjo 18–20 dienomis Pchenjane. Per birželį vykusį istorinį Kim Jon Uno ir D. Trumpo susitikimą Singapūre abu lyderiai pažadėjo denuklearizuoti Korėjos pusiasalį, bet nesusitarė dėl konkrečių detalių. Vašingtonas ir Pchenjanas nuo to laiko ginčijasi dėl konkrečios denuklearizacijos apibrėžties ir būdų ją pasiekti. D. Trumpas, kuris kiek anksčiau buvo nepatenkintas lėta pažanga derybose dėl branduolinio nusiginklavimo, rugpjūtį atšaukė M. Pompeo vizitą į Pchenjaną, pasirodžius pranešimams, kad Šiaurės Korėjos valdžia išsiuntė JAV lyderiui karingos retorikos kupiną laišką. Naujasis JAV pasiuntinys Šiaurės Korėjoje Stephenas Biegunas (Stivenas Bigunas) praėjusį mėnesį pareiškė, kad Kim Jong Unas per susitikimą Singapūre pažadėjo imtis „galutinės, visiškai patikrinamos denuklearizacijos“. Vis dėlto Pchenjanas neseniai kritikavo Vašingtoną dėl jo „gangsteriškų“ reikalavimų įgyvendinti visišką, patikrinamą ir negrįžtamą denuklearizaciją.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.