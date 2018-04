„Prezidentas ir premjerė sutarė neleisti tęstis cheminių ginklų panaudojimui“, – sakoma Baltųjų rūmų pranešime, paskelbtame po D. Trumpo ir Th. May pokalbio telefonu. JAV prezidentas antradienį ketina apsispręsti dėl galimo karinės jėgos panaudojimo prieš Sirijos režimą, pažadėjęs „prievartinį“ atsaką į naujausią numanomą cheminę ataką per šią šalį krečiantį kruviną pilietinį karą. Anot gelbėtojų, per numanomą cheminę ataką praėjusį savaitgalį sukilėlių kontroliuojamame Dumos mieste žuvo daugiau nei 40 žmonių.

