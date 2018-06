„@POTUS (D. Trumpo) ir (Šiaurės Korėjos) lyderio Kim Jong Uno viršūnių susitikimo Singapūre vieta bus viešbutis „Capella“ Sentosos saloje. Dėkojame mūsų puikiesiems šeimininkams singapūriečiams už jų svetingumą“, – sakė Baltųjų rūmų atstovė Sarah Sanders (Sara Sanders). Birželio 12-ąją turinčios įvykti derybos bus pirmas abiejų šalių esamų lyderių susitikimas. Per jį daugiausia dėmesio bus skiriama Šiaurės Korėjos branduolinių ginklų programai. Sentosa garsėja palmėmis apaugusiais paplūdimiais, turistus viliojančiomis vietovėmis ir vienais geriausių golfo laukų visoje Azijoje. Šioje saloje taip pat yra įsikūręs prabangus viešbutis „Capella“. Kadangi jis įsikūręs kiek atokesnėje vietoje, ten bus nesunku užtikrinti saugumą viršūnių susitikimo metu.

