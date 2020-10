D. Trumpas taip pat pranešime teigė pradėsiantis izoliacijos procesą bei pažadėjo kartu įveikti virusą.

„Šįvakar @FLOTUS (M. Trump) ir man testais patvirtinta COVID-19. Nedelsdami pradėsime savo karantiną ir sveikimo procesą. Įveiksime tai KARTU!“ – parašė D. Trumpas.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!