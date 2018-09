„Abu lyderiai apsikeitė nuomonėmis dėl Pietų ir Šiaurės Korėjų santykių vystymosi ir įvykių Korėjos pusiasalyje, taip pat (kalbėjosi ir apie) KLDR ir JAV derybas dėl denuklearizacijos, vykusias po KLDR ir JAV viršūnių susitikimo birželio 12-ąją, bei artėjantį trečią Pietų Korėjos ir KLDR viršūnių susitikimą“, – sakoma Pietų Korėjos prezidento kanceliarijos pranešime. D. Trumpas ir Moon Jae-inas susitarė, kad Vašingtonas ir Seulas tęs glaudų bendradarbiavimą bei konsultacijas įvairiais lygmenimis. Prezidentai kalbėjosi Pietų Korėjos prezidento ypatingojo pasiuntinio vizito Šiaurės Korėjoje išvakarėse. Manoma, kad per susitikimą Pchenjane ypatingasis pasiuntinys su Šiaurės Korėjos pareigūnais aptars ištisą virtinę klausimų, įskaitant abiejų Korėjų viršūnių susitikimo tikslią datą, Korėjos pusiasalio denuklearizaciją bei taikos regione įvedimą. Viršūnių susitikimas numatytas rugsėjį Pchenjane. Moon Jae-inas ir Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas šiemet buvo jau dukart susitikę – balandį ir gegužę.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.