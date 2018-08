Reporterių C. Bernsteino ir Bobo Woodwardo tyrimas dėl vadinamosios Watergate'o aferos 1974 metais privertė atsistatydinti tuometinį prezidentą Richardą Nixoną. C. Bernsteinas pastaruoju metu buvo vienas CNN reportažo apie D. Trumpo patikėtinių susitikimą su rusų advokate per 2016 metų rinkimų kampaniją autorių.

Šiame reportaže cituojami šaltiniai, anot kurių, buvęs D. Trumpo advokatas Michaelis Cohenas sakė, kad D. Trumpas iš anksto žinojo apie susitikimą. CNN reportažu vėliau buvo suabejota, kai vienas šaltinis atsiėmė savo žodžius. Tačiau stotis laikosi reportaže išsakytų teiginių. D. Trumpas dabar jau ir tiesiogiai kaltina CNN „paskleidus melą“.