„Helsinkyje surengiau nuostabų susitikimą su V. Putinu. Aptarėme viską... Tikrai gerai sutarėme“, – sakė prezidentas per mitingą Pensilvanijos valstijoje. „Beje, tai – gerai, o ne blogai. O dabar mums trukdo Rusijos mistifikacija. Juk tai mistifikacija, tiesa?“ – pridūrė D. Trumpas. Komentuodamas JAV reakciją į tą viršūnių susitikimą, D. Trumpas pabrėžė, kad iš jo buvo tikimasi „bokso varžybų“ su Rusijos prezidentu. Be kita ko, JAV vadovas nevengė aštrios kritikos žiniasklaidai, skelbiančiai žinias apie jį ir jo veiklą. Jis vėl pavadino žiniasklaidą „melaginga ir atgrasia“. „Kas nutiko laisvai žiniasklaidai? Kas nutiko sąžiningiems pranešimams? Jie to nebedaro; jie tik istorijas sugalvoja“, – pareiškė prezidentas, rodydamas į susirinkusius žurnalistus. D. Trumpas taip pat pareiškė, kad Rusija nenorėjo jo pergalės 2016 metų rinkimuose, o jo politikos Maskvos atžvilgiu negalima vadinti „minkšta“.

