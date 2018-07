D. Trumpo pirmąjį oficialų vizitą Jungtinėje Karalystėje temdė jo negailestinga kritika Th. May planams dėl artėjančio šalies pasitraukimo iš Europos Sąjungos. Ši kritika gali pakurstyti euroskeptikų maištą Britanijos lyderės partijoje.

„Kad ir ką darysit – mums tai tiks, tik pasirūpinkit, kad galėtume kartu prekiauti. Tai visų svarbiausia“, – D. Trumpas sakė Th. May po jųdviejų derybų premjerės užmiesčio rezidencijoje Čekerse. Tuo metu Londono gatvėse dešimtys tūkstančių žmonių surengė spalvingą protestą prieš Amerikos lyderį ir nešė balioną, vaizduojantį „Kūdikį Trumpą“.

Per spaudos konferenciją XVI amžiaus dvare D.Trumpas ne kartą pagyrė Th. May lyderystę ir tvirtino, kad ji yra „nuostabi moteris“. Prezidentas pripažino, kad dėl „Brexit“ Britanija yra atsidūrusi „sunkioje padėtyje“.

Keliomis valandomis anksčiau britų bulvarinis dienraštis „The Sun“ paskelbė D. Trumpo interviu, kuriame Th. May planai po „Brexit“ išlaikyti glaudžius ryšius su Europos Sąjunga „turbūt pražudys“ laisvosios prekybos susitarimo su Jungtinėmis Valstijomis perspektyvas.

D. Trumpas taip pat sakė, kad buvęs britų užsienio reikalų sekretorius Borisas Johnsonas, kuris šią savaitę atsistatydino protestuodamas prieš „Brexit“ planą ir yra laikomas potencialiu varžovu Th. May, būtų „puikus ministras pirmininkas“.

Penktadienį D. Trumpas neigė kritikavęs Th. May ir užsiminė, kad „The Sun“ pranešime esama „melagingų naujienų“ elementų. Tačiau laikraštis paskelbė interviu garso įrašą, rodantį, kad prezidentas buvo pacituotas tiksliai.

D. Trumpo interviu išprovokavo britų politikų įtūžį. Jie kaltino prezidentą „užsibrėžus įžeisti“ Th. May, nors ir ankstesnius pusantrų metų nuo D. Trumpo atėjimo į valdžią jųdviejų santykiai nebuvo patys geriausi.

JAV lyderio žodžiai taip pat įaudrino demonstrantus Londone.

Žmonės, skandavę „Ne Trumpui, ne KKK (Kukluksklanui), ne fašistinėms JAV!“, prie parlamento rūmų nešė didžiulį skraidantį balioną, vaizduojantį prezidentą kaip verkiantį kūdikį.

Atrodo, kad daugelis prie šios demonstracijos neprisidėjusių londoniečių pritarė protestuotojų pozicijai.

„Jis pats prisiprašė – atrodo, tarsi į valdžią supervalstybėje būtų atėjęs mažvaikis“, – sakė 47 metų statybininkas Danas Kelly.

„Pražudys“ prekybos planus

Likus mažiau nei devyniems mėnesiams iki planuojamo išstojimo iš ES, Britanijos vyriausybė ketvirtadienį oficialiai paskelbė „Brexit“ strategiją, numatančią, kad su Bendrija turi būti išlaikyti glaudūs prekybos ryšiai. Tokia pozicija pykdo pasisakančius už aiškesnį atsiskyrimą.

Trečiadienį duodamas interviu „The Sun“ D. Trumpas sakė pateikęs Th. May rekomendacijų, kaip turėtų būti sprendžiamas šis klausimas, bet premjerė jo pasiūlymus ignoravo. Prezidentas pridūrė, kad „tai, kas dabar vyksta, yra labai blogai“.

„Susitarimas, kurį ji nori sudaryti, labai skiriasi nuo to, už kurį balsavo žmonės“ per 2016-ųjų „Brexit“ referendumą, laikraščiui sakė D. Trumpas.

„Jei jie sudarys tokį susitarimą, turėsime reikalų su Europos Sąjunga, o ne su JK, todėl tai turbūt pražudys susitarimą“ dėl JAV ir JK dvišalės prekybos, perspėjo jis.

D. Trumpo komentarai panašūs į susirūpinimą, reiškiamą daugelio griežto „Brexit“ šalininkų Th. May Konservatorių partijoje. Dėl šių nesutarimų vis garsiau kalbama apie gresiantį maištą, juolab kad šią savaitę reikšdami protestą dėl atsiskyrimo strategijos atsistatydino užsienio reikalų sekretorius B. Johnsonas ir „Brexit“ sekretorius Davidas Davisas.

Tvyrant šiai įtampai valiutų rinkose nusmuko Britanijos svaro kursas.

Tačiau penktadienį D. Trumpas sakė, kad pasikalbėjęs su Th. May pareigūnais ir prekybos ekspertais daro išvadą, jog dvišalė laisvosios prekybos sutartis „bus įmanoma“, ir pareiškė, kad „Brexit“ suteikia „neįtikėtiną galimybes“.

Th. May pridūrė: „Šiandien susitarėme, kad JK pasitraukus iš Europos Sąjungos sieksime ambicingos JK ir JAV laisvosios prekybos sutarties.“

Abu lyderiai taip pat pabrėžė toliau bendradarbiausiantys gynybos ir saugumo srityse. Anksčiau jie stebėjo abiejų šalių specialiųjų pajėgų karių pasirodymą Sandherso karo akademijoje.

D. Trumpas padėkojo premjerei už palaikymą per trečiadienį ir ketvirtadienį Briuselyje vykusį įtemptą NATO viršūnių susitikimą. Per šį renginį prezidentas vėl išsakė griežtos kritikos sąjungininkėms Europoje, kad jos esą skiria per mažai lėšų gynybai.

Su Rusija – griežtai

D. Trumpas savaitgalį praleis viename iš savo golfo klubų Škotijoje, o vėliau išskris į Helsinkį, kur pirmadienį susitiks su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

Th. May sakė, kad jiedu susitarė, kad sprendžiant klausimus su Rusija būtina veikti su „stiprybe ir vienybe“. D. Trumpas savo ruožtu pareiškė, jog „mes Rusijai buvom daug griežtesni negu kas nors kiti“.

Didžioji Britanija apkaltino V. Putino vyriausybę dėl kovą pietiniame Anglijos mieste Solsberyje įvykusio incidento, per kurį nervus paralyžiuojančia medžiaga buvo apnuodytas vienas buvęs rusų dvigubas agentas ir jo duktė. Maskva savo kaltę neigia, bet Th. May spaudė D. Trumpą iškelti šį klausimą per derybas su V. Putinu.

Per kelionę į Britaniją D. Trumpą lydi jo žmona Melania (Melanija). Ji ir Th. May vyras Philipas (Filipas) penktadienį Londone susitiko su veteranais ir moksleiviais.

Vėliau penktadienį JAV pirmoji pora dalyvaus arbatėlėje su karaliene Elizabeth II Vindzoro pilyje.