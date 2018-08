Nesant daug viešų požymių, kad artėjama prie D. Trumpo tikslo denuklearizuoti Korėjos pusiasalį, Baltieji rūmai pranešė, kad tas laiškas atėjo po JAV ir Šiaurės Korėjos lyderių susitikimo birželio 12-ąją. „Laiškas iš pirmininko Kim Jong Uno prezidentui Trumpui buvo gautas rugpjūčio 1 dieną“, – sakė Baltųjų rūmų atstovė spaudai Sarah Sanders. „Besitęsiančiu abiejų lyderių susirašinėjimu siekiama tikrinti pažangą po jųdviejų susitikimo Singapūre ir judėti į priekį įgyvendinant įsipareigojimus, esančius JAv ir KLDR (Šiaurės Korėjos) bendrame pareiškime“, – sakė ji. Apie šį laišką D. Trumpas užsiminė vėlyvą vakarą parašytoje „Twitter“ žinutėje. Prezidentas padėkojo Kim Jong Unui už sugrąžintus kelių dešimčių JAV karių, žuvusių per Korėjos karą, palaikus, kurie buvo pargabenti į Havajus trečiadienį. „Ačiū jums, pirmininke Kim Jong Unai už tai, kad laikėtės savo žodžio ir pradėjote siųsti namo mūsų didžių ir mylimų žuvusiųjų palaikus! Manęs visai nenustebino, kad jūs padarėte tokį gerą darbą“, – sakė D. Trumpas. „Taip pat dėkoju jums už puikų laišką, nekantrauju vėl susitikti!“ – pridūrė jis.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.