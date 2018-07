„Po mano praėjusių metų vizito NATO narės mano reikalavimu papildomai išleidžia milijardus dolerių. Tačiau to nepakanka. JAV išleidžia per daug. Europos sienos BLOGOS! Nepriimtina, kad vamzdynais į Rusiją teka doleriai!“ - parašė D. Trumpas savo paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“.

Billions of additional dollars are being spent by NATO countries since my visit last year, at my request, but it isn’t nearly enough. U.S. spends too much. Europe’s borders are BAD! Pipeline dollars to Russia are not acceptable!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 11, 2018