„Naftos kainos mažėja. Puiku! Tai tarsi didelis mokesčių sumažinimas Amerikai ir pasauliui. Mėgaukitės! 54 JAV doleriai [už barelį], o gi buvo 82 JAV doleriai“ – parašė jis socialiniame tinkle „Twitter“. – Ačiū, Saudo Arabija, bet sumažinkime kainas dar labiau!“

Vos prieš dieną JAV prezidentas pažadėjo, kad, nepaisant brutalaus žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymo, Jungtinės Valstijos išlaikys „tvirtus“ ryšius su Rijadu.

Šį sprendimą D. Trumpas paaiškino savo noru užtikrinti, kad naftos kainos liktų mažos.

„Jeigu nutrauktume su jais ryšius, manau, kad jūsų naftos kainos smarkiai pakiltų. O aš užtikrinau, kad jos būtų mažos“, – pareiškė jis reporteriams Baltuosiuose rūmuose.

Oil prices getting lower. Great! Like a big Tax Cut for America and the World. Enjoy! $54, was just $82. Thank you to Saudi Arabia, but let’s go lower!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2018