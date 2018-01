D. Trumpas šypsojosi ir mojo eidamas pro šimtus žmonių, kurie konferencijos pastato vestibiulyje ir ant aukštų laiptų susirinko norėdami jį pamatyti. Kai kurie nepritariamai murmėjo, nors ir traukėsi telefonus norėdami fotografuoti, draskomi tarp žavėjimosi ir bjaurėjimosi žmogumi, kuris žadėjo sugriauti jų globalistinį pasaulį. „Ar galime ką nors mesti?“ – paklausė vidutinio amžiaus amerikietė violetiniu švarku, nuo laiptų viršaus žvelgdama į D. Trumpo atvykimo laukiančią minią. „Savo rankinėje turiu obuolį“, – pasakė kita moteris. „Ne, – nueidama pasakė pirmoji. – Jis net to nenusipelno.“ Dievo dovana? Tačiau pirmosiose sutinkančiųjų gretose buvo ir viena atsidavusi JAV prezidento gerbėja. Susiję straipsniai: JAV pirmoji ponia atsisakė kelionės į Davosą ir aplankė Holokausto muziejų 58 metų Deborah O'Hara Rusckowski ištiesė jam pasirašyti knygą „Dievas ir Donaldas Trumpas“ (God and Donald Trump), kurioje aiškinamasi, ar JAV lyderis į valdžią iškilo įsikišus antgamtinėms jėgoms. „Taip, prezidente“, – šaukė amerikietė D. O'Hara Rusckowski, dirbanti konservatyvaus katalikiško Maltos ordino nuolatine stebėtoja Jungtinėse Tautose. D. Trumpas priėjo ir pasirašė knygą. „Jis buvo labai, labai palankus ir (elgėsi) asmeniškai. Jis tiesiog pasakė: „Taip, pasirašysiu ją jums“, – vėliau naujienų agentūrai AFP papasakojo ji. „Man jis patinka. Man patinka, ką jis remia. Galvoju, kad mums to reikėjo po aštuonerių metų ... (iki D. Trumpo), kurie tik pakenkė mums“, – pridūrė moteris. Vakarienė su Trumpu Tuo tarpu šveicarų aktyvistai netoliese ant vienos uolos pakabino didelį transparantą su užrašu „Trumpas nelaukiamas!“. Kaip ketvirtadienį paskelbė grupė „Campax“, nors transparantas yra pakabintas ant Zarganso kalno, atokiau nuo Davoso, ji tikisi, kad D. Trumpas pamatė jį skrisdamas sraigtasparniu. Grupė nurodė, kad 17 tūkst. žmonių pasirašė peticiją prieš D. Trumpo vizitą Šveicarijoje, protestuodami prieš jo rasistines, seksistines pažiūras ir „mizantropišką politiką“. Viršūnių susitikimo delegatai nekantriai laukia, ką D. Trumpas pasakys savo penktadienio kalboje forumui. Ketvirtadienį jis šiame prabangiame Šveicarijos slidinėjimo kurorte turi vakarieniauti su Europos kompanijų vadovais. Tačiau kai kurie verslo lyderiai „jau išvyksta“, AFP sakė vienas Europos aukšto rango diplomatas, kuris prašė neskelbti jo pavardės. „Tiek daug iš tų, su kuriais kalbamės, sako, kad jie nenori pasilikti jo kalbai“, – pridūrė diplomatas. Atvykdamas į metinį Davoso forumą, D. Trumpas susitinka su liberaliu ekonomikos elitu, kurį įžeidė per savo rinkimų kampaniją. Tačiau atvykdamas jis plačiai šypsojosi. „Labai džiugu būti čia, mes labai džiaugiamės būdami čia. Jungtinės Valstijos laikosi labai gerai“, – pasakė jis miniai ir užlipo laiptais susitikti su britų ministre pirmininke Theresa May (Tereza Mei) ir kitais. „Bus labai įdomios dvi dienos“, – sakė D. Trumpas.











