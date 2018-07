„Taip, šios šalys (NATO narės) pradėjo didinti savo įnašus nuo tada, kai aš tapau prezidentu, bet jos privalo daryti gerokai daugiau“, – parašė D. Trumpas socialiniame tinkle „Twitter“. „JAV išleidžia NATO kur kas daugiau negu kitos šalys. Tai yra neteisinga ir nepriimtina“, – pareiškė Amerikos vadovas. „Iš NATO Europa gauna daug daugiau naudos negu JAV. Remiantis kai kuriais paskaičiavimais, JAV padengia 90 proc. NATO (išlaidų)“, – pridūrė jis. D. Trumpas taip pat nurodė, kad dauguma NATO narių „net nepriartėjo“ prie to, kad jų išlaidos karinėms reikmėms siektų 2 proc. BVP – Aljanso narėms numatytą minimumą. Kiek anksčiau laikraštis „The New York Times“ pranešė, kad JAV prezidentas visai virtinei NATO valstybių lyderių išsiuntė griežtą laišką, kuriame reikalauja laikytis anksčiau duotų įsipareigojimų dėl išlaidų gynybai didinimo.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.