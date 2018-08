Tokį pareiškimą D. Trumpas padarė praėjus kelioms valandoms po to, kai dėl sparčiai išaugusių preliminarių išlaidų buvo atidėtas karinis paradas, turėjęs įvykti tuo pat laiku Vašingtone. JAV lyderis nurodė, kad iš tikrųjų jis atšaukė šį renginį ir apkaltino vietos politikus nustačius „absurdiškai aukštą“ kainą. Vietoje to jis pažadėjo „dalyvauti dideliame parade, kuris jau suplanuotas Andrewso oro pajėgų bazėje kita data ir lapkričio 11-ąją nuvykti į Paryžiaus paradą, skirtą Karo pabaigai paminėti“. „Galbūt kažką surengsime Kolumbijos apygardoje kitąmet, kai išlaidos REIKŠMINGAI SUMAŽĖS, – sakė D. Trumpas. – Dabar galime įsigyti daugiau naikintuvų!“ Pernai Bastilijos paėmimo dienos skirtą paradą Paryžiuje stebėjęs D. Trumpas įsakė surengti JAV sostinėje panašų karinės jėgos demonstravimą. Vis dėlto tokiu sumanymu pasipiktinę kritikai tvirtino, tai būtų lėšų švaistymas, o pats renginys būtų panašus į ceremonijas, kurias rengia autoritariniai režimai, tokie kaip Šiaurės Korėja. Vienas amerikiečių pareigūnas ketvirtadienį sakė naujienų agentūrai AFP, kad preliminarios parado išlaidos šoktelėjo iki 92 mln. JAV dolerių (80,6 mln. eurų) ir pridūrė, kad galutinė suma kol kas nebuvo nustatyta. „Vietos politikai, (prastai) vadovaujantys Vašingtonui, iš karto atpažįsta galimybes pasipelnyti, – penktadienį sakė D. Trumpas. – Paprašius nurodyti mums, kiek kainuotų surengti nuostabų iškilmingą karinį paradą, jie panorėjo tokios absurdiškai aukštos sumos, kad jį atšaukiau.“ „Niekada neleiskite niekam jūsų apiplėšti“, – pridūrė Baltųjų rūmų šeimininkas.

