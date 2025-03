Trumpas dabar pareiškė, kad ir Rusija „neturi jokių kozirių“

Viceprezidentas J. D. Vance’as pritarė prezidento žodžiams: „Ar nors kartą per visą šį susitikimą pasakėte „Ačiū“?

„Pažiūrėkime, kas nutiks su visais Rusijos ir Ukrainos reikalais, manau, jog galiausiai sulauksime ir, galbūt, ne tolimoje ateityje. Turėtume sulaukti šią savaitę gana gerų rezultatų iš Saudo Arabijos. Manau, kad jie pasirašys susitarimą dėl naudingųjų iškasenų, bet mes norime, kad jie... Aš noriu, kad jie iš karto norėtų taikos. Na, kol kas jie neparodė to taip, kaip turėtų. Šiuo metu manau, kad jie neparodė. Bet manau, kad jie tai parodys, ir manau, kad tai bus akivaizdu per ateinančias dvi ar tris dienas. Manau, kad galiausiai... Žiūrėkite, mes turime pasiekti taiką, ir aš tai darau. Pinigai yra vienas dalykas. Mes tam išleidome 350 milijardų. Bet kas yra svarbiausia? Žmonių gyvybės. Tūkstančiai žmonių. Šią savaitę žuvo tūkstančiai jaunų karių. Šią savaitę Ukrainos miestuose žuvo šimtai žmonių. Ir mes turime tai sustabdyti. To niekada nebūtų įvykę, jei aš būčiau buvęs prezidentu“, – sakė JAV prezidentas.