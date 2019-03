Antram JAV ir Šiaurės Korėjos viršūnių susitikimui, per kurį buvo siekiama susitarti dėl Pchenjano nusiginklavimo, ketvirtadienį chaotiškai nutrūkus, D. Trumpas pasakė: „Kartais reikia išeiti ir tai kaip tik buvo vienas iš tokių kartų.“ Susitikimas vyko tuo pačiu metu kaip ir Michaelo Coheno (Maiklo Koeno) apklausa demokratų dominuojamame Kongreso komitete, kurios metu buvęs D. Trumpo advokatas jį pavadino „rasistu“ ir „sukčiumi“, ir apgailestavo dėl savo buvusio lojalumo. Sekmadienį D. Trumpas pareiškė, kad šis svarstymas Atstovų Rūmų Priežiūros komitete galėjo prisidėti prie „išėjimo“. „Demokratams per atvirą posėdį klausinėti nuteistą melagį ir sukčių tuo pačiu metu, kai (vyksta) labai svarbus viršūnių susitikimas branduoliniu (klausimu) su Šiaurės Korėja, turbūt yra nauja duobė Amerikos politikoje ir (tai) galėjo prisidėti prie „išėjimo“, – tviteryje parašė prezidentas. Susiję straipsniai: Buvęs Trumpo advokatas davė parodymus: už uždarų durų – svarbus liudijimas Po nesėkmingos derybų baigties – įspėjimas: Kim Jong Unas išvyko suirzęs „Niekad nedaryta, kai prezidentas užsienyje. Gėda!“ – pridūrė jis. Vis dėlto Baltųjų rūmų nacionalinio saugumo patarėjas Johnas Boltonas sekmadienį paneigė, kad praėjusią savaitę Hanojuje įvykęs JAV ir Šiaurės Korėjos vadovų susitikimas baigėsi fiasko, nors D. Trumpas grįžo namo tuščiomis rankomis. J. Boltonas televizijos CBS laidai „Face the Nation“ pareiškė, kad D. Trumpo nesėkmingos pastangos įtikinti Pchenjaną atsikratyti savo branduolinio arsenalo turėtų būti laikomos „sėkme, kalbant apie tai, kad prezidentas apgynė Amerikos nacionalinius interesus“. Pasak pareigūno, per Vietname įvykusias derybas esminis klausimas buvo tas, ar Šiaurės Korėja sutiktų vykdyti pagrindinį prezidento reikalavimą – visiškai denuklearizuotis. Bet kokie kiti įsipareigojimai „mums buvo nepriimtini“, paaiškino J. Boltonas.

