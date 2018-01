Ministrė pirmininkė Theresa May ketvirtadienį Pasaulio ekonomikos forume Davose susitiko su D. Trumpu. Jos biuras sakė, jog abu lyderiai paprašė savo pareigūnų „drauge suderinti prezidento vizito į JK, (įvyksiančio) vėliau šiais metais, paskutines detales“. D. Trumpą atvykti su valstybiniu vizitu, kaip karalienės Elžbietos II svečią, Th. May pakvietė prieš metus. Vizito data dar nepaskirta. Oponentai žadėjo rengti didelius protestus, jei D. Trumpas atvyks. Neseniai prezidentas sakė, nevyks darbo vizito į JK atidaryti naujos JAV ambasados Londone, nes nepritaria jos vietai ir kainai.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.