„Žinoma, turėjome sučiupti Osamą bin Ladeną daug anksčiau nei tai padarėme“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė prezidentas, pakartodamas komentarus, kuriuos išsakė televizijos laidoje „Fox News Sunday“. „Atkreipiau į jį dėmesį savo knygoje prieš pat ataką Pasaulio prekybos centre“, – pridūrė jis. „Prezidentas (Billas) Clintonas, kaip puikiai žinoma, prašovė. Sumokėjome Pakistanui milijardus dolerių, o jie niekada taip ir nepasakė, kad jis (O. bin Ladenas) ten gyvena. Kvailiai!“ – tęsė prezidentas. Praėjus dešimčiai metų po 2001-ųjų rugsėjo 11-osios teroro atakų Jungtinėse Valstijose O. bin Ladenas buvo surastas besislepiantis Pakistano Abotabado mieste. „Al Qaeda“ lyderis buvo nukautas 2011 gegužę per JAV karinio laivyno specialiųjų pajėgų (SEAL) narių surengtą reidą. Po šio reido smarkiai pašlijo Vašingtono ir Islamabado santykiai. Savo interviu sekmadienį D. Trumpas sakė anksčiau šiemet atšaukęs šimtų milijonų dolerių vertės paramą Pakistanui, nes „dėl mūsų jie nieko nepadaro – nė vieno prakeikto dalyko“. Pakistano lyderis Imranas Khanas savo ruožtu pirmadienį atsikirto į D. Trumpo kritiką ir paragino JAV vadovą įvardinti bent vieną sąjungininką, patyrusį daugiau nuostolių kare su terorizmu nei Islamabadas. „Pakistanas šiame kare neteko 75 tūkst. (žmonių), o ekonomika prarado per 123 mlrd. dolerių. JAV „pagalba“ tebuvo menki 20 mlrd. dolerių“, – tviteryje parašė I. Khanas.

