Jeigu tai tiesa, vadinasi D. Trumpas nesulaužė dar vienos tradicijos, tiesa, ne tokios senos. Viena iš modernių inauguracijos dienos tradicijų – postą paliekantis prezidentas savo įpėdiniui parašo laišką, kuriame linki sėkmės ir pateikia patarimų. Įprastai laiškas paliekamas ant prezidento stalo, kad į Ovalųjį kabinetą įėjęs naujasis šalies vadovas iš karto jį perskaitytų.

Apie tai, kad D. Trumpas J. Bidenui paliko laišką, rašo ir kitos žiniasklaidos priemonės – tarp jų ir „Bloomberg“ bei „Fox News“.

D. Trumpas trečiadienį taps pirmuoju JAV prezidentu per daugiau kaip 150 metų, nedalyvausiančiu savo įpėdinio inauguracijos ceremonijoje. Spėliota, kad respublikonas gali sulaužyti ir dar vieną tradiciją: iki paskutinės minutės nebuvo aišku, ar jis savo įpėdiniui Baltųjų rūmų Ovaliniame kabinete paliks laišką. Stotis NBC, remdamasi vyriausybės atstovu, dabar pranešė, kad rinkimus pralaimėjęs prezidentas laišką demokratui visgi paliko.

Respublikonas Ronaldas Reaganas 1989 metais tapo pirmuoju kadenciją baigusiu prezidentu, parašiusiu laišką savo įpėdiniui. Nuo tada tai darė visi prezidentai. Tai dažniausiai būdavo šiltas laiškas – nepriklausomai nuo įpėdinio politinių pažiūrų.

R. Reagano atveju tai buvo laiškutis partiečiui George‘ui H. W. Bushui: „Mielas George‘ai, aš vertinu mūsų bendrus prisiminimus ir linkiu Jums visa ko geriausio. Melsiuosi už Jus“.

G. H. W. Bushas, kuriam nepavyko būti perrinktam prezidentu, 1993-aiasiais demokratui Billui Clintonui skyrė tokius žodžius: „Kai skaitysite šį laišką, Jūs būsite mūsų prezidentas. Linkiu Jums visa ko geriausia. Linkiu visa ko geriausia Jūsų šeimai. Jūsų laimėjimai dabar bus mūsų šalies laimėjimai. Linkiu Jums didelės sėkmės“.

B. Clintonas po aštuonerių metų postą perleido George‘ui W. Bushui, savo pirmtako sūnui. Jis laiške respublikonui rašė: „Nuo šios dienos Jūs esate mūsų visų prezidentas. Sveikinu Jus ir linkiu sėkmės bei didelės laimės. Sunkumai, kuriuos jums dabar teks įveikti, yra dideli, tačiau neretai perdedami. Neapsakomas džiaugsmas yra daryti tai, ką manote esant teisinga".

G. W. Bushas jaunesnysis pratęsė tradiciją ir 2009-aisiais pasveikino Baracką Obamą tapus „mūsų prezidentu“. Jis toliau rašė demokratui: „Bus sunkių momentų. Kritikai siautės. Jūsų „draugai“ Jus nuvils. Bet Jūs turėsite visagalį Dievą, kuris Jus guos, šeimą, kuri Jus mylės ir šalį, kuri Jus skatins, įskaitant mane“.

Ir B. Obama – apie kurį D. Trumpas kelerius metus skleidė sąmokslo teorijas – savo įpėdiniui prieš ketverius metus paliko laišką. „Milijonai sudėjo į Jus savo viltis, - sakoma čia. – Michellė ir aš linkime Jums ir Melanijai visa ko geriausia, Jums leidžiantis į šį didį nuotykį. Ir turėtumėte žinoti, jog mes esame pasirengę padėti visais įmanomais būdais. Didelės laimės ir Dievo palaimos, BO“.

Laikraštis „ The Atlantic“ apie laiškus rašė: „Kiekvienas jų primena mums, kaip atrodo taikus ir nuoširdus valdžios perdavimas“. Tačiau D. Trumpas esą niekuomet nebuvo tuo suinteresuotas. Per rinkimų kampaniją jis nesutiko savo pralaimėjimo atveju garantuoti taikaus valdžios perdavimo. D. Trumpas iki šiol nepasveikino D. Trumpo su pergale.

Joe Bideno inauguracija

Buvę prezidentai Obama ir Clintonas su šeimomis atvyko į inauguracijos ceremoniją

Išvykstantis Trumpas sulaukė išlydėtuvių, bet pristigo savo gerbėjų meilėsKadenciją baigiantis JAV prezidentas Donaldas Trumpas norėjo, kad trečiadienį būtų išlydėtas kaip tikras didvyris.Būtent tokia išlydėtuvių ceremonija jam buvo surengta Andrewso oro pajėgų bazėje netoli Vašingtono, bet per ją trūko vieno dalyko – darbą baigiančio prezidento taip trokštamų žmonių minių.Likus kiek mažiau nei keturioms valandoms iki Joe Bidenas perims valdžią D. Trumpas paskubėjo palikti Baltuosius rūmus ir išvykti į Floridą, kol dar neprarado pareigas einančio prezidento statuso.Taigi, prezidentinis sraigtasparnis „Marine One“ 8 val. 18 min. (15 val. 18 min. Lietuvos laiku) pakilo iš Baltųjų rūmų Pietų pievelės ir netrukus nusileido prie spindinčio prezidentinio lėktuvo „Air Force One“.Oro pajėgų orkestras sugrojo melodiją „Hail to the Chief“ ("Šlovė vadui"), o keturios patrankos atliko 21 salvės saliutą.Tačiau nepaisant preciziškai tiksliai surengto atsisveikinimo, D. Trumpas nesulaukė to, ką mėgsta labiausiai – milžiniškos, jį dievinančių žmonių minios, skanduojančios „Mes mylime Trumpą!“Aptvertoje teritorijoje pučiant lediniam vėjui priešais sceną susirinko maždaug 500 jo gerbėjų. Pusė jiems skirto ploto liko tuščia.„Mes turime puikiausią šalį pasaulyje“, – pasakė D. Trumpas, kreipdamasis į susirinkusiuosius. Jo trumpa kalba buvo panašesnė rinkimų kampanijos pasisakymus, nors iš tiesų tai buvo jo atsisveikinimas. „Man buvo didelė garbė ir privilegija būti jūsų prezidentu, – sakė jis. – Gyvenkite gerai.“Jis taip pat pažadėjo sugrįžti į politinę areną „kokiu nors būdu“.

Bideną pasveikino buvęs JAV prezidentas Barackas ObamaB. Obama sveikinimą parašė savo asmeninėje tviterio paskyroje. J. Bidenas tarnavo jo administracijoje viceprezidentu.https://twitter.com/BarackObama/status/1351903613237547010

Trumpas prognozuoja „sėkmingą“ naujos administracijos darbąKadenciją baigiantis JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė manąs, kad naujajai Joe Bideno administracijai nusišypsos „didelė sėkmė“, ir teigė asmeniškai sudaręs jai tokias sąlygas.Anot D. Trumpo, naujoji administracija turi „pagrindą nuveikti kažką tikrai įspūdinga“. Tokius trumpus atsisveikinimo pareiškimus jis padarė prieš paskutinį kartą išskrisdamas į Floridą prezidentiniu lėktuvu.Trečiadienį savo kalboje D. Trumpas nepaminėjo J. Bideno vardo.Kadenciją baigiantis valstybės vadovas pareiškė džiūgavusiems ir šūkius skandavusiems šalininkams, kad iš atstumo stebės įvykius sostinėje. Jis taip pat pažadėjo sugrįžti į politinę areną „kokiu nors būdu“ ir palinkėjo miniai „gero gyvenimo“, prieš įlipdamas drauge su žmona į orlaivį „Air Force One“.D. Trumpas norėjo sugrįžti į savo privatų kurortą Floridoje iki J. Bideno inauguracijos ceremonijos pradžios vidurdienį (19 val. Lietuvos laiku).

Trumpas palinkėjo naujai administracijai didelės sėkmėsKadenciją baigiantis JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį, likus kelioms valandoms iki savo įpėdinio Joe Bideno inauguracijos, prieš išskrendant iš Andruso karinių oro pajėgų bazės, pasakė kalbą, kurios metu padėkojo savo šeimai ir personalui bei palinkėjo naujai administracijai didelės sėkmės.„Tai buvo neįtikėtini ketveri metai, – sakė D. Trumpas, kreipdamasis į Andruso bazėje susirinkusius darbuotojus, savo šalininkus ir šeimos narius. – Linkiu naujai administracijai didelės sėkmės. Manau, kad jiems seksis puikiai, jie turi pagrindą nuveikti kažką tikrai įspūdingo“.D. Trumpas, be kita ko, susirinkusiųjų miniai pažadėjo „sugrįžti kokia nors forma.“JAV vadovas D. Trumpas trečiadienio rytą paliko Baltuosius rūmus, sraigtasparniu atskrido į Andruso bazę, pasakė atsisveikinimo kalbą, o iš čia prezidentiniu lėktuvu „Air Force One“ išskris į Floridą. Savo įpėdinio J. Bideno inauguracijoje D. Trumpas nedalyvaus. Jis tapo pirmu per daugiau kaip 150 metų JAV prezidentu, praleisiančiu savo įpėdinio inauguracijos ceremoniją.

J. Bidenas prieš inauguraciją dalyvauja pamaldose katalikų bažnyčiojeIšrinktasis JAV prezidentas Joe Bidenas trečiadienį, likus kelioms valandoms iki jo inauguracijos ceremonijos, atvyko į pamaldas vienoje bažnyčioje Vašingtone kartu su Kongreso lyderiais..J. Bidenas ir būsima pirmoji ponia Jill Biden atvyko į pamaldas Vašingtono Šv. Apaštalo Mato katedroje. Juos lydėjo išrinktoji viceprezidentė Kamala Harris ir jos vyras Dougas Emhoffas.J. Bideno kvietimu prie pirmosios poros prisijungė abiejų pagrindinių JAV partijų lyderiai Kongrese, įskaitant keturis aukščiausio rango įstatymų leidėjus.Tarp jų yra abu Senato lyderiai – respublikonas Mitchas McConnellas ir demokratas Čakas Schumeris, taip pat Atstovų Rūmų pirmininkė Nancy Pelosi ir Atstovų Rūmų respublikonų lyderis Kevinas McCarthy.Daugelis ankstesnių JAV prezidentų buvo pasirinkę inauguracijos dieną dalyvauti pamaldose Šv. Jono episkopalinėje bažnyčioje, kartais dar vadinamoje „Prezidentų bažnyčia“. J. Bidenas yra antrasis Jungtinių Valstijų vadovas katalikas, o Šv. Mato bažnyčia yra Vašingtono katalikų arkivyskupo būstinė.J. Bidenas ankstesnę naktį tradiciškai praleido prezidentiniuose svečių namuose „Blair House“.

D. Trumpas išskrido į Floridą prezidentiniu lėktuvuJAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį išskrido iš Andrewso oro pajėgų bazės netoli Vašingtono, likus trims valandoms iki jo įpėdinio Joe Bideno inauguracijos.74 metų D. Trumpas bus savo privačiame kurorte „Mar-a-Lago“, kai J. Bidenas vidurdienį (19 val. Lietuvos laiku) ištars prezidento priesaiką per ceremoniją JAV Kapitolijuje.D. Trumpas tapo pirmuoju per daugiau kaip 150 metų JAV prezidentu, nusprendusiu nedalyvauti savo įpėdinio inauguracijoje. Paskutinį kartą taip nutiko 1869-aisiais.Lėktuvas iš karinio aerodromo pakilo skambant Franko Sinatros dainai „My Way“ („Mano kelias“). Kartu su prezidentu išskrido jo žmona Melania (Melanija).Trečiadienio vidurdienį (19 val. Lietuvos) laiku per ceremoniją JAV Kapitolijoje J. Bidenas bus prisaikdintas 46-uoju šalies prezidentu, o jo viceprezidente taps 56 metų Kamala Harris.

Kaip teigia gerai informuotas šaltinis, D. Trumpas savo įpėdiniui J. Bidenui paliko žinutę. Jos turinys kol kas nežinomas, rašo CNN.

Kadenciją baigiantis JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį ryte paskutinį kartą išskrido iš Baltųjų rūmų sraigtasparniu „Marine One“, ruošiantis išrinktojo prezidento Joe Bideno inauguracijos ceremonijoje.

ES vadovai išreiškė palengvėjimą „draugui“ pakeičiant D. TrumpąDaugiau – čia.

Kadenciją baigiantis Donaldas Trumpas:

J. Bidenas pasirašys įsakus dėl imigracijos, COVID-19, aplinkos apsaugosIšrinktasis JAV prezidentas Joe Bidenas trečiadienį pradės savo administracijos darbą pasirašydamas įsakus dėl Jungtinių Valstijų sugrįžimo į Paryžiaus klimato susitarimą ir Pasaulio sveikatos organizaciją, pranešė jo patarėjai.Praėjus kelioms valandoms po to, kai bus prisaikdintas 46-uoju Amerikos prezidentu, J. Bidenas pasirašys 17 įsakų ir priemonių, po ketverių chaotiškų Donaldo Trumpo valdymo metu nustatydamas naują kursą imigracijos, aplinkos apsaugos, kovos su koronaviruso pandemija ir ekonomikos srityse.Pirmąją savo darbo dieną J. Bidenas atšauks D. Trumpo įvestą draudimą atvykti į šalį kelių daugiausia musulmoniškų valstybių piliečiams ir sustabdys D. Trumpo sumanytos sienos Meksikos pasienyje statybas, nurodė jo patarėjai.Jis taip pat įves privalomą kaukių dėvėjimą federaliniuose objektuose, siekiant pažaboti koronaviruso plitimą; sugrąžins D. Trumpo panaikintas vertingų gamos draustinių apsaugos priemones; sieks sustabdyti gyventojų iškeldinimą iš nuomojamo būsto ir apsaugoti milijonus, dėl koronaviruso pandemijos nepajėgiančius laiku mokėti hipotekos įmokų.J. Bidenas taip pat planuoja pateikti Kongresui įstatymo projektą dėl imigracijos politikos pakeitimų. Juo turėtų būti atvertas kelias milijonams šalyje gyvenančių nelegalių migrantų ilgainiui gauti pilietybę. D. Trumpo administracija buvo nusprendusi nesuteikti pilietybės šiems žmonėms.J. Bideno atstovai sakė, kad jis nori nedelsdamas imtis darbo, atsižvelgdamas į rimtus sveikatos apsaugos ir ekonomikos iššūkius, su kuriais šiuo metu susiduria Jungtinės Valstijos.Prezidentas imsis veiksmų ne tik siekdamas atitaisyti D. Trumpo administracijos padarytą didžiausią žalą, bet ir norėdamas vesti šalį pirmyn, sakė jo padėjėjai.„Šie veiksmai drąsūs, jais pradedami įgyvendinti išrinktojo prezidento J. Bideno pažadai Amerikos žmonėms ir, svarbiausia, jie nesikerta su Konstitucijoje įtvirtintu prezidento vaidmeniu“, – pabrėžė jie.

EVT pirmininkas Ch. Michelis ragina J. Bideną suformuoti naują transatlantinį paktąES ragina išrinktąjį prezidentą Joe Bideną suformuoti naują paktą su Europa, kuriuo būtų sprendžiami tokie klausimai kaip taika, saugumas, gerovė, laisvė ir žmogaus teisės, skelbia „Reuters“.„Ši diena yra daugiau nei valdžios perdavimas. Tai proga atnaujinti mūsų transatlantinius santykius, kurie per pastaruosius ketverius metus gerokai nukentėjo. Per šiuos metus pasaulis tapo sudėtingesnis, mažiau stabilus ir mažiau nuspėjamas“, – sakė Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Charlesas Michelis.„Per pirmą naujojo prezidento kadencijos dieną pateikiu jam rimtą pasiūlymą. Suformuokime naują paktą stipresnei Europai, stipresnei Amerikai ir geresniam pasauliui“, – teigė jis.Ch. Michelis tvirtino, kad prioritetais reikėtų laikyti penkis dalykus – daugiašalio bendradarbiavimo stiprinimą, COVID-19 krizės įveikimą, klimato kaitos klausimo sprendimą, ekonomikos atsigavimą kartu su skaitmeniniu perversmu ir bendrą saugumo ir taikos palaikymą.

Indijos kaimas džiūgauja dėl prisaikdinamos JAV išrinktosios viceprezidentės K. HarrisMažas, vešlioje žalumoje paskendęs, ryžių laukų supamas Indijos kaimas trečiadienį džiūgauja ir nekantriai laukia, kol naująja JAV viceprezidente bus prisaikdinta jo palikuonė Kamala Harris.K. Harris įeis į istoriją kaip pirmoji moteris, pirmoji nebaltaodė moteris ir pirmasis iš Pietų Azijos kilęs žmogus, užėmęs JAV viceprezidento postą.Jos senelio iš motinos pusės gimtajame Thulasendrapuramo kaime, esančiame maždaug 350 km nuo pietinėje Indijos pakrantėje esančio Čenajaus miesto, žmonės džiaugėsi ir rinkosi švęsti.„Labai didžiuojamės, kad indė išrenkama Amerikos viceprezidente“, – sakė mokytoja Anukampa Madhavasimhan.K. Harris senelis prieš kelis dešimtmečius persikraustė į Tamil Nadu valstijos sostinę Čenajų. K. Harris velionė motina taip pat gimė Indijoje, o paskui išvyko į JAV studijuoti Kalifornijos universitete. Ji ištekėjo už jamaikiečio ir jiedu savo dukrai davė Kamalos vardą, kuris sanskrito kalba reiškia lotoso žiedą.Prieš inauguraciją Thulasendrapuramo šventykloje buvo surengtos specialios maldos už K. Harris sėkmę. Apeigų metu šventikas pienu nuplovė hinduistų dievybės Ajanaro, siejamo su dievu Šiva, atvaizdą ir papuošė jį gėlėmis.Prieš lapkritį įvykusius JAV rinkimus Thulasendrapuramo gyventojai taip pat surengė ceremoniją šventykloje, kurios metu linkėjo K. Harris sėkmės. Po jos pergalės vietos žmonės šventė degindami pirotechnikos priemones ir kaip religinę auką dalydami saldumynus bei gėles.Tai šventei iškabinti K. Harris plakatai vis dar puošia kaimo sienas. Daug kas čia tikisi, kad ji 2024 metais taps JAV prezidente.Išrinktasis JAV prezidentas Joe Bidenas vengė klausimų dėl to, ar po ketverių metų sieks perrinkimo.„Jei ji ateinančius ketverius metus rems Indiją, bus prezidentė“, – sakė G. Manikandanas, stebintis K. Harris politinę karjerą. Jo parduotuvėje išdidžiai demonstruojamas sieninis kalendorius su J. Bideno ir K. Harris atvaizdais.Antradienį viena vegetarizmą propaguojanti organizacija atsiuntė kaimo vaikams dovanų K. Harris sėkmės proga – maisto paketų.

D. Peskovas: Kremlius niekaip nesiruošia J. Bideno inauguracijaiKremlius niekaip nesiruošia naujojo JAV prezidento Joe Bideno inauguracijai, bet tikisi gerų santykių su Vašingtonu. Tai trečiadienį žurnalistams pareiškė Rusijos prezidento spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas.„Kremlius nesiruošia inauguracijai, (J. Bidenui pradėjus eiti pareigas) Rusijai niekas nepasikeis. Rusija, kaip gyveno daugelį šimtmečių, taip ir gyvens, siekdama gerų santykių su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, - sakė D. Peskovas. – Ar bus atitinkama pasitiktinė politinė valia – priklausys nuo pono J. Bideno ir jo komandos“.Kremliaus atstovas pridūrė, kad V. Putinas anksčiau jau pasveikino J. Bideną išrinkimo į JAV prezidento postą proga.JAV išrinktojo prezidento J. Bideno inauguracija įvyks trečiadienį Vašingtone ant Kapitolijaus laiptų.

JAV pareigūnams kelia nerimą karinės uniformos vagystė prieš J. Bideno inauguracijąNežinomi asmenys pavogė du karinės uniformos komplektus netoli Vašingtono, kur trečiadienį įvyks JAV išrinktojo prezidento Joe Bideno inauguracija. Tai antradienį pranešė televizijos kanalas CNN.Pasak jo šaltinių, incidentas kelia nerimą valdžios institucijoms, kadangi anksčiau FTB darbuotojai gavo duomenų, jog kažkokie asmenys internete svarstė galimybę įsigauti į J. Bideno inauguracijos ceremoniją dedantis JAV nacionalinės gvardijos kariais.Kaip pažymi CNN, du uniformos komplektai buvo pavogti iš JAV armijos kariškio automobilio. Tai įvyko Merilando valstijoje, netoli Vašingtono. Spėjama, kad mašinos durys buvo neužrakintos. Pareigūnų nuomone, vagystė „nebuvo tikslinga“. Atliekamas tyrimas.Pentagono atstovai antradienį pranešė, jog 12 JAV nacionalinės gvardijos karių buvo nušalinti nuo tarnybos per inauguraciją, kadangi jie gali būti susiję su įtartina veikla.J. Bideno inauguracija įvyks trečiadienį ant Kapitolijaus laiptų. Jos išvakarėse Vašingtone imtasi griežtų saugumo priemonių.

J. Bideno inauguracijos kalba truks 20–30 minučių, sakė apie pasirengimą informuotas šaltinis. Pasak jo, J. Bidenas „kreipsis į visus amerikiečius ir paragins kiekvieną pilietį dalyvauti sutinkant neeilinius iššūkius, su kuriais susiduriame visi“.

Nacionalinės alėjos pievoje jau pastatyta maždaug 200 tūkst. vėliavų, simbolizuojančių trečiadienio inauguracijoje nedalyvausiančias minias.

J. Bidenas inauguracijos išvakarėse pagerbė COVID-19 aukasJAV išrinktasis prezidentas Joe Bidenas antradienį, savo inauguracijos išvakarėse, atvykęs į Vašingtoną uždavė naują JAV vyriausybės toną įtaigiu 400 tūkst. nuo COVID-19 mirusių amerikiečių pagerbimu.J. Bidenas, kuris yra išgyvenęs didelę asmeninę tragediją ir garsėja tuo, kad nebijo viešai parodyti emocijų, akcentuoja būtinybę suvienyti šalį po chaotiškų ketverių prezidento Donaldo Trumpo valdymo metų.„Kartais sunku prisiminti, bet taip sveikstame. Svarbu daryti tai kaip šaliai“, – sakė J. Bidenas prie Lincolno memorialo.JAV antradienį buvo užregistruoti dar 2 482 mirties nuo COVID-19 atvejai, rodo Johnso Hopkinso universiteto kaupiami duomenys.Prezidento inauguracijos išvakarėse sostinėje paprastai susirenka didžiulės minios, tačiau J. Bidenas ir išrinktoji viceprezidentė Kamala Harris dėl kovos su pandemija priemonių ir po kruvinų riaušių JAV Kapitolijuje sustiprinto saugumo Nacionalinėje alėjoje buvo kone vieni.Nacionalinės alėjos pievoje jau pastatyta maždaug 200 tūkst. vėliavų, simbolizuojančių trečiadienio inauguracijoje nedalyvausiančias minias.D. Trumpas, kuris viešumoje nesirodė savaitę, kelias dienas trukusią tylą nutraukė iš anksto įrašyta atsisveikinimo žinia.Vaizdo įraše jis pirmą kartą paprašė amerikiečių „melstis“ už būsimos administracijos sėkmę. Prieš tai jis kelis mėnesius įtikinėjo savo šalininkus respublikonus, kad demokratai apgaule laimėjo rinkimus.

J. Bideno inauguracijos dienos pagrindiniai renginiaiDemokratas Joe Bidenas trečiadienį bus prisaikdintas 46-uoju Jungtinių Valstijų prezidentu, tačiau tradicines inauguracijos dienos ceremonijas temdys suvaržymai dėl koronaviruso pandemijos ir saugumo priemonės, itin sugriežtintos po įtūžusios minios sausio 6-ąją surengto Kapitolijaus šturmo.Naktis Blairo nameJ. Bidenas ir jo žmona Jill naktį iš antradienio į trečiadienį praleis Blairo name – oficialiuose JAV prezidento svečių namuose Lafayette'o aikštėje priešais Baltuosius rūmus.PamaldosTrečiadienio rytą uolus katalikas J. Bidenas dalyvaus mišiose, kurios bus aukojamos Šv. Apaštalo Mato katedroje Vašingtone. Išrinktasis prezidentas į pamaldas pakvietė abejų Kongreso rūmų demokratų ir respublikonų lyderius.Respublikonams atstovaus senatorius Mitchas McConnellas ir Atstovų Rūmų mažumos lyderis Kevinas McCarthy. Taip pat dalyvaus demokratas senatorius Chuckas Schumeras ir Atstovų Rūmų pirmininkė Nancy Pelosi, naujienų agentūrai AFP sakė informuoti šaltiniai.PrisaikdinimasVėliau kortežas nuveš J. Bideną į Kapitolijų, kur sausio 6-ąją siautėjo kadenciją baigiančio prezidento Donaldo Trumpo šalininkų minia.Inauguracijos ceremonija prasidės 11 val. vietos (18 val. Lietuvos) laiku.Išrinktasis prezidentas prisieks po išrinktosios viceprezidentės Kamalos Harris prisaikdinimo. Tuomet J. Bidenas pasakys inauguracijos kalbą ir, kaip tikimasi, apžvelgs savo viziją, kaip turi būti kovojama su Ameriką krečiančiomis keliomis krizėmis bei „geriau atstatyti“ šalį.Nacionalinė alėja, besitęsianti nuo Kapitolijaus iki Lincolno memorialo, bus uždaryta nuogąstaujant dėl COVID-19. Be to, apsaugos priemonės bus sugriežtintos atsižvelgiant į sausio 6-osios chaosą.Per ceremoniją valstybės himną sugiedos popmuzikos žvaigždė Lady Gaga. Pasirodymą taip pat surengs dainininkė Jennifer Lopez.Laikantis tradicijos naujai inauguruotas prezidentas pietaus su Kongreso nariais Kapitolijuje.Arlingtono nacionalinės kapinėsTrečiadienio popietę 78 metų J. Bidenas išvyks į Arlingtono nacionalines kapines šalia Vašingtono padėti vainiko prie Nežinomo kareivio kapo. Jį lydės buvę prezidentai Barackas Obama, George'as W. Bushas ir Billas Clintonas.D. Trumpas, nusižengdamas tradicijai, pasirinko nedalyvauti jokiuose J. Bideno inauguracijos renginiuose, Arlingtono kapinėse irgi nepasirodys.Baltieji rūmaiIš Arlingtono J. Bidenas kortežu atvažiuos į Baltuosius rūmus. Numatoma, kad paskutinę kelionės atkarpą jis įveiks pėsčiomis ir į savo naująją rezidenciją įžengs apsuptas karių kordono.Tuojau po atvykimo į Baltuosius rūmus J. Bidenas turėtų pasirašyti savo pirmuosius įsakus.Pandemijos aukų pagerbimasJ. Bidenas ir K. Harris 20 val. 25 min. vietos (ketvirtadienį 3 val. 25 min. Lietuvos) laiku pasakys kalbas prie Lincolno memorialo, pagerbdami 400 tūkst. žmonių, mirusių Jungtinėse Valstijose dėl koronaviruso pandemijos.Tuojau po to Holivudo aktorius Tomas Hanksas ves šou „Celebrating America“ („Išaukštinti Ameriką“), kurį transliuos visos didžiosios JAV televizijos.Per šį renginį turėtų pasirodyti Jonas Bon Jovi, grupė „Foo Fighters“, Johnas Legendas, Demi Lovato, Bruce'as Springsteenas, Justinas Timberlake'as ir Luisas Fonsi bei kitos kviestinės žvaigždės.