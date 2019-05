Per savo vizitą D. Trumpas susitiko su naujuoju Japonijos imperatoriumi Naruhito ir aptarė su premjeru Shinzo Abe Šiaurės Korėjos, Irano ir prekybos klausimus. Be to, D. Trumpas ir Sh. Abe drauge žaidė golfą ir stebėjo sumo imtynių varžybas.

Antradienį JAV prezidentas ir pirmoji ponia Melania Trump aplankė japonų karius bei susitiko su amerikiečių kariškiais.