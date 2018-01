Prezidentiniu lėktuvu „Air Force One“ D. Trumpas atskrido į Ciurichą anksčiau nei planuota ir iškart įsėdo į JAV sraigtasparnį, nuskraidinusį jį į Alpių kurortą. Per maždaug 40 minučių trukusį skrydį D. Trumpas galėjo grožėtis snieguotais kaimais ir kalnaus bei tviskančiu ežeru.

Davose susirinkę pasaulio politikos ir verslo elito nariai nekantriai laukia, ką prezidentas pasakys apie savo programą „Pirmiausiai – Amerika“.

Tikimasi, kad D. Trumpas pareikš, jog Jungtinės Valstijos yra atviros verslui, bet į protekcionizmą linkusio prezidento dalyvavimas kasmetiniame laisvosios prekybos šalininkų susitikime daugelį stebina. Šią savaitę D. Trumpo pasirašyti nauji muitų tarifai, palankūs Amerikos gamintojams, dar labiau padidino susirūpinimą dėl jo nacionalistinių nuostatų.

„Dabar pat vykstu į Davosą paskatinti žmonių investuoti Jungtinėse Valstijose, – D. Trumpas sakė trečiadienį prieš naktį išskrisdamas į Europą.

„Ketinu pasakyti: „Keliaukite į Jungtines Valstijas. Jūs turit apsčiai pinigų.“ Tačiau nemanau, kad man (būtina ten) vykti, nes jie keliauja čionai, keliauja labai sparčiai“, – tvirtino prezidentas.

Prieš išvykdamas iš Baltųjų rūmų D. Trumpas paskelbė „Twitter“ žinutę: „Mūsų ekonomika dabar klesti, ir dėl visko, ką darau, bus tik dar geriau... Mūsų šalis pagaliau vėl LAIMI!“

JAV iždo sekretorius Stevenas Mnuchinas į Davosą nuvyko pirmiau D. Trumpo ir trečiadienį teigė, kad Jungtinės Valstijos palaiko laisvąją prekybą.

„Pirmiausiai – Amerika“ iš tikrųjų reiškia darbą su likusiu pasauliu“, – sakė S. Mnuchinas, vadovaujantis didžiausiai kada nors į šį išskirtinį sambūrį atvykusiais JAV delegacijai.

„Tai tiesiog reiškia, kad prezidentas Trumpas rūpinasi amerikiečiais darbininkais ir Amerikos interesais – ir tikisi, kad kiti lyderiai lygiai taip pat rūpinsis savaisiais“, – aiškino jis.

JAV prekybos sekretorius Wilburas Rossas savo ruožtu argumentavo, kad nauji JAV muitai importuojamiems saulės jėgainių komponentams ir didelėms skalbyklėms turi užkirsti kelią kitų valstybių „nederamam elgesiui“ ir nėra protekcionistiniai. Vis dėlto jis pripažino, kad Kinija gali atsakyti įvesdama muitus importui iš JAV.

Tvirtindamas tarifus savo parašu D. Trumpas sakė vykstąs į Davosą kalbėti, kad reikėtų „vėl imtis investuoti Jungtinėse Valstijose“.

Prezidentas kalbą šiame forume sakys penktadienį. Tikėtina, kad atkreips dėmesį į pastaruoju metu stebėtą JAV ekonomikos pakilimą ir savo vykdomą politiką, pavyzdžiui, neseniai atliktą mokesčių pertvarką. D. Trumpas sako, kad klestinti Amerika yra naudinga pasauliui, tačiau garsiai piktinasi kai kuriomis laisvosios prekybos sutartimis, esą neteisingomis JAV atžvilgiu, ir ragina užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

Renginys kviestiniams svečiams, kuriame daugiausiai dėmesio skiriama tarptautiniam bendradarbiavimui ir laisvajai prekybai, atrodo esantis neparanki arena D. Trumpui, į Baltuosius rūmus iškeltam nacionalistinių nuogąstavimų bangos. Kaip bebūtų, S. Mnuchinas atmetė prognozes, kad prezidentas gali būti sutiktas šaltai.

„Dėl šios publikos mums nereikia nerimauti“, – sakė jis.

Ketvirtadienį prezidentas planuoja forumo kuluaruose susitikti su Didžiosios Britanijos ministre pirmininke Theresa May ir Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu. Be to, per dviejų dienų viešnagę planuojamas D. Trumpo susitikimas su PEF įkūrėju Klausu Schwabu; Amerikos vadovas dalyvaus viename priėmime ir vakarienėje su Europos verslo lyderiais.

JAV lyderio susitikimas su Ruandos prezidentu Paulu Kagame vyks tebetvyrant pasipiktinimui dėl esą D. Trumpo išsakyto pareiškimo, kad Afrikos valstybės yra „sušiktos“ šalys. Britanijoje D. Trumpas taip pat kritikuojamas dėl dalijimosi per „Twitter“ vaizdo įrašais, paskelbtais vienos britų ultradešiniųjų grupės.

D. Trumpas atšaukė neseniai turėjusią įvykti kelionę į Londoną, kur jis turėjo atidaryti 1 mlrd. dolerių kainavusią naująją JAV ambasadą. Prezidentas sakė esąs nepatenkintas naujosios atstovybės kaina ir vieta, bet šiuo žingsniu tikriausiai taip pat išvengė didelių protestų, žadėtų surengti Londone jo politinių oponentų.

D. Trumpas – pirmasis pareigas einantis JAV prezidentas, apsilankysiantis kasmet rengiamame Davoso susitikime nuo 2000 metų, kai į PEF atvyko Billas Clintonas.