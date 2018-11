Vėlai ketvirtadienį į Buenos Aires atvykęs D. Trumpas G-20 dviejų dienų forumą užtemdė jam dar nė neprasidėjus, kai socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė, kad atšaukia susitikimą su V. Putinu, Maskvai tebelaikant grupę ukrainiečių karinių jūrų pajėgų narių, paimtų į nelaisvę per praeitą savaitgalį įvykusį incidentą Kerčės sąsiauryje. Į D. Trumpo penktadienio darbotvarkę įtraukti susitikimai su Argentinos, Japonijos ir Indijos lyderiais, peržiūrėto prekybos susitarimo su Kanada ir Meksika pasirašymas bei kruopščiai surežisuota bendra G-20 viršūnių susitikimo veikla. Atvykęs D. Trumpas tviteryje parašė: „Atvykau į Argentiną, kur planuojamos dvi labai užimtos dienos. Visą laiką numatomi svarbūs susitikimai. Mūsų didžiai šaliai itin gerai atstovaujama. Būsime labai produktyvūs!“ D. Trumpas, nustatęs kursą „Pirmiausia – Amerika“, bendrai nemėgstantis daugiašalių susitarimų ir turintis įprotį įžeidinėti sąjungininkus, paprastai sulaukia prieštaringo sutikimo pasauliniuose renginiuose. Šiame G-20 viršūnių susitikime jo laukia virtinė diplomatinių iššūkių, pirmiausia dėl to, ar jis gali susitarti su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu mažinti finansų rinkas paveikusią įtampą prekybos srityje. Susiję straipsniai: Kremlius apgailestauja dėl Trumpo sprendimo atšaukti susitikimą Po Rusijos šūvių Kerčėje – ryžtingas JAV žingsnis D. Trumpo darbo vakarienė su Xi Jinpingu numatyta šeštadienį vakare. Iš pradžių planuota, kad šeštadienį Amerikos prezidentas susitiks ir su V. Putinu. Susitikimą su Rusijos lyderiu D. Trumpas atšaukė netrukus po to, kai jo buvęs teisininkas Michaelas Cohenas pripažino, jog melavo Kongresui siekdamas nuslėpti, kad 2016 metais per Respublikonų partijos pirminius rinkimus D. Trumpo vardu derėjosi dėl nekilnojamojo turto sandorio Maskvoje. Šios naujienos reiškė, kad bet koks susitikimas su V. Putinu būtų atkreipęs dėmesį į JAV specialiojo prokuroro tyrimą dėl to, ar D. Trumpo rinkimų kampanija buvo slapta susimokiusi su Maskva. D. Trumpas neigia padaręs ką nors neteisėta. D. Trumpo penktadienio darbotvarkėje taip pat yra neformalus susitikimas su Australijos ministru pirmininku. Lieka svarbus klausimas dėl to, kaip D. Trumpas elgsis Saudo Arabijos sosto įpėdinio princo Mohammedo bin Salmano atžvilgiu po pasaulį sukrėtusio Saudo Arabijos žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymo. JAV žvalgybos pareigūnai padarė išvadą, kad M. bin Salmanas turėjo mažų mažiausiai žinoti apie sąmokslą nužudyti žurnalistą. Abiejų JAV partijų atstovai Kongrese ragino D. Trumpą bent jau vengti jaunojo sosto įpėdinio. Tačiau D. Trumpas leido suprasti esąs pasirengęs užmerkti akis dėl galimo princo vaidmens sąmoksle politikos „Pirmiausia – Amerika“ vardan. Ketvirtadienį paklaustas, kodėl nesuplanuotas jo susitikimas su M. bin Salmanu, D. Trumpas atsakė: „Susitikčiau su juo, bet mes to nesuplanavome.“

