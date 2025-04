Trumpas atskleidė, kada planuoja susitikti su Putinu

„Galima, bet greičiausiai ne. Manau, kad netrukus po to su juo susitiksime“, – sakė prezidentas, paklaustas, ar susitiks su V. Putinu Saudo Arabijoje, kur Rusija ir Ukraina derasi dėl paliaubų.



Nors vyksta derybos dėl paliaubų, D. Trumpas ir V. Putinas kol kas neturėjo tiesioginio kontakto ir bendrauja tik per savo pareigūnus. D. Trumpas paskutinį kartą su savo kolega iš Rusijos susitiko 2018 m. Helsinkio aukščiausiojo lygio susitikime, per pirmąją savo kadenciją JAV prezidento poste.