Anksčiau trečiadienį D. Trumpas sukritikavo Berlyno susitarimus su Maskva dėl bendradarbiavimo ir pareiškė, kad ad energetikos srityje Vokietija yra „Rusijos belaisvė“. „Manau, labai liūdna, kai Vokietija sudaro didelio masto susitarimą su Rusija dėl naftos ir dujų“, – D. Trumpas sakė per darbo pusryčius su NATO generaliniu sekretoriumi Jensu Stoltenbergu, surengtus prieš prasidedant viršūnių susitikimui. „Vokietija yra Rusijos belaisvė, nes iš Rusijos gauna labai daug savo energijos“, – sakė D. Trumpas, turėdamas omenyje susitarimą dėl dujotiekio „Nord Stream 2“. Susiję straipsniai: Trumpas NATO viršūnių susitikime Vokietiją pavadino Rusijos įkaite NATO viršūnių susitikimas: nugalės vienybė ar godumas? „Mes giname Vokietiją, giname Prancūziją ir kitas šalis, o daugelis šalių sudaro sandorį dėl dujotiekio ir moka milijardus dolerių Rusijai į kišenę, – sakė jis. – Visi visame pasaulyje apie tai kalba; jie sako, jog mes mokame milijardus dolerių, kad apsaugotume jus, bet jūs mokate milijardus dolerių Rusijai. Manau, tai nepriimtina.“ D. Trumpas paminėjo, kad buvęs Vokietijos kancleris Gerhardas Schroederis yra vienas iš „Nord Stream 2“ projekto vadovų ir kad „beveik 70 proc. Vokietijos bus kontroliuojama Rusijos per gamtines dujas.“ Prezidentas pabrėžė, kad tokia Vokietijos priklausomybė nuo Rusijos energetikos išteklių daro neigiamą poveikį transatlantiniam aljansui, ir pridūrė, kad NATO sąjungininkės turi kalbėtis su Berlynu šia tema. J. Stoltenbergas trečiadienį pareiškė, kad sprendimai dėl dujotiekio „Nord Stream 2“ priklauso ne Aljanso, o nacionalinių vyriausybių kompetencijai, tačiau pridūrė, kad NATO nepamiršta energetinio saugumo temos. „Yra įvairių požiūrių dėl dujotiekio „Nord Stream 2“. Tai gerai žinoma. Ne NATO priiminėti sprendimus (šiuo klausimu), tai nacionalinių vyriausybių sprendimas“, – prieš prasidedant Aljanso viršūnių susitikimui Briuselyje sakė jo vadovas. „Tačiau NATO, žinoma, skiria dėmesio ir energetinio saugumo klausimui, nes mes suprantame: energetikos ir saugumo klausimai yra susiję“, – pažymėjo jis. J. Stoltenbergas pridūrė, kad Aljansas bando energijos šaltinių diversifikavimo ir investavimo į „žaliąją energetiką“ būdu mažinti priklausomybę nuo energijos importo, o energijos vartojimą padaryti lankstesnį. Estijos premjeras išreiškė nepritarimą projektui Estijos premjeras Juris Ratas pareiškė, jog jo šalis pritaria Baltijos jūrą kertančio Rusijos eksporto dujotiekio plėtros projektui „Nord Stream 2“, kurį laiko politinio pobūdžio. „Estijos pozicija dėl „Nord Stream 2“ projekto - tokia pat kaip ir dėl „Nord Stream 1“. Tai - politinio pobūdžio projektas, ir Estija supranta, kam tai reikalingas, kai „Nord Stream 1“ visos galimybės nėra panaudojamos“, - pareiškė Estijos vyriausybės vadovas, atvykęs į NATO viršūnių susitikimą Briuselyje. Tokią nuomonę J. Ratas išsakė, komentuodamas į Briuselį taip pat atvykusio JAV prezidento Donaldo Trumpo pasisakymą, jog „Nord Stream 2“ projektui neprieštaraujanti Vokietija energetikos srityje Vokietija yra tapusi „Rusijos įkaite“. Pagal trečdalį Europos dujų rinkos kontroliuojančio Rusijos dujų giganto „Gazprom“ Europai peršamą projektą „Nord Stream 2“, daugiau kaip 1,2 tūkst. kilometrų ilgio vamzdyno realus metinis pralaidumas išaugtų dukart iki 120 mlrd. kubinių metrų. Papildomas dvi dujotiekio gijas tikimasi pradėti artimiausiais mėnesiais, o 9 mlrd. eurų vertinamą projektą užbaigti iki ateinančių metų pabaigos, kai baigs galioti jo sutartis su Ukraina dėl dujų tranzito. „Nord Stream 2“ projektas sulaukė ir kai kurių kitų Europos šalių, įskaitant Lietuvos ir Lenkijos, pasipriešinimo, kurios jį laiko ne komerciniu, o politiniu, kuriuo siekiama pakenkti Ukrainai bei suskaldyti Europą. Vienintelis šio projekto vystymo bendrovės „Nord Stream 2“ akcininkas yra „Gazprom“, o jo dabartiniai partneriai - Vokietijos „Wintershall“ bei „Uniper“, Austrijos OMV, Prancūzijos „Engie“, Didžiosios Britanijos ir Nyderlandų „Dutch Shell“ - yra projekto finansavimo dalininkai ir būsimos naudos gavėjai.

