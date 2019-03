Šiuo sprendimu panaikinamas įsakymas, kurį prieš dvejus metus išleido D. Trumpo pirmtakas Barackas Obama, spaudžiamas dėl didesnio skaidrumo suintensyvinus dronų naudojimą per karines ir kontrterorizmo operacijas. D. Trumpo sprendimas galėtų suteikti CŽA daugiau laisvės vykdyti smūgius, prezidentui dėl letalių dronų operacijų vis labiau kliaujantis žvalgybos agentūra, o ne kariškiais. Teisių gynimo grupės iškart sukritikavo sprendimą, nurodydamos, kad juo anuliuojamas sunkiai pasiektas skaidrumas ir atskaitomybė už smūgius iš dronų, kurie tapo centriniu JAV strategijos elementu po „al Qaeda“ 2001 metų rugsėjo 11-osios atakų Jungtinėse Valstijose.

