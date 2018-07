„Tai pasiūlymas, kurį nuoširdžiai pateikė prezidentas V. Putinas. Tačiau prezidentas D. Trumpas su tuo nesutinka“, - ketvirtadienį nurodė Baltųjų rūmų atstovė spaudai Sarah Sanders. V. Putinas pasiūlė leisti JAV tyrėjams apklausti dvylika Rusijos žvalgybos karininkų, kaltinamų įsilaužimu į Demokratų partijos elektroninio pašo dėžutes per 2016 metų JAV prezidento rinkimų kampaniją. Tačiau mainais Rusija nori apklausti buvusį JAV ambasadorių Maskvoje Michaelą McFaulą ir kai kuriuos kitus amerikiečių pareigūnus. „Tikėkimės, prezidentas V. Putinas sudarys sąlygas minėtiems dvylikai rusų atvykti į Jungtines Valstijas, kad būtų įrodytas jų nekaltumas ar kaltė“, – pridūrė S. Sanders. M. McFaulas trečiadienį išreiškė pasipiktinimą, kai S. Sanders pareiškė, kad D. Trumpas „ketina susitikti su savo komanda“ apsvarstyti V. Putino pasiūlymo, kurį JAV vadovas iš pradžių pavadino „puikiu“. Šį pasiūlymą V. Putinas pateikė per bendrą spaudos konferenciją su D. Trumpu po jų susitikimo Helsinkyje, atsakydamas į klausimą, ar Rusija išduos Jungtinėms Valstijoms 12 savo agentų, kad jie ten stotų prieš teismą. „Galime susitikti pusiaukelėje; galime žengti kitą žingsnį“, – sakė V. Putinas. „Galime leisti oficialiems Jungtinių Valstijų atstovams... atvykti į šalį ir dalyvauti apklausiant tuos 12 asmenų Rusijoje“, – sakė prezidentas. „Tokiu atveju tikėtumėmės, kad amerikiečiai imsis atsakomųjų žingsnių ir apklaus pareigūnus, įskaitant Jungtinių Valstijų teisėsaugos ir žvalgybos tarnybų atstovus... susijusius su neteisėtais veiksmais Rusijoje, o mes paprašytume leisti dalyvauti mūsų teisėsaugininkams“, – kalbėjo V. Putinas. Vėliau Maskva pranešė norinti apklausti M. McFaulą ir vienuolika amerikiečių pareigūnų bei verslininkų byloje, iškeltoje JAV gimusiam milijardieriui investuotojui Williamui Browderiui, kurį Rusija kaltina finansiniais nusikaltimais. Didžiosios Britanijos pilietybę turintis W. Browderis yra aršus Kremliaus kritikas ir daug prisidėjo, kad JAV Kongresas 2012 metais priimtų vadinamąjį Magnitskio įstatymą, atvėrusį kelią Vašingtonui įvesti griežtas sankcijas dešimtims Rusijos aukšto rango pareigūnų. Sergejus Magnitskis, kurio vardu pavadintas minėtas įstatymas, buvo W. Browderio investicijų bendrovės „Hermitage Capital Management“ teisininkas. 2009 metų lapkritį jis mįslingai mirė Rusijos kalėjime, prieš tai atskleidęs didžiulio masto lėšų grobstymo schemą, kurioje dalyvavo valstybės pareigūnai. Manoma, kad kalėjime jis buvo mušamas ir kankinamas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.