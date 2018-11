„Hillary Clinton pašalino 33 tūkst. elektroninių laiškų. Jos serveris buvo rūsyje. Ivanka Trump to nedarė. Jos skambučiai nebuvo įslaptinti, o štai Hillary Clinton – buvo. Visa tai – netikros naujienos“, – sakė D. Trumpas prieš išvykdamas į Floridą švęsti Padėkos dienos. Panašus potencialus H. Clinton pažeidimas jai dirbant valstybės sekretore tapo vienu iš pagrindinių D. Trumpo 2016 metų prezidento rinkimų kampanijos elementų. Jis aktyviai kritikavo savo varžovę už asmeninio elektroninio pašto serverio naudojimą ir vėlesnį elektroninių laiškų pašalinimą. „Jie (laiškai) nebuvo pašalinti, kaip Hillari Clinton atveju. Ji (Ivanka Trump) nieko nedarė, kad nuslėptų savo elektroninius laiškus. Aš šiandien greitai pasižiūrėjau... jie visi yra prezidentiniuose archyvuose, niekas nepaslėpta“, – kalbėjo valstybės vadovas. Jis taip pat sakė neišgyvenantis dėl dukters. Anot prezidento, ji „gali susitvarkyti pati“. Susiję straipsniai: Trumpas sako galbūt dalyvausiantis Baltųjų rūmų korespondentų vakarienėje Trumpas perdavė specialiajam prokurorui atsakymus į Rusijos tyrimo klausimus Dienraštis „The Washington Post“ kiek anksčiau pranešė, kad I. Trump naudojosi asmeninio elektroninio pašto paskyra bendraudama su aukšto rango pareigūnais. Jo žiniomis, praėjusiais metais ji išsiuntė šimtus laiškų apie Baltųjų rūmų reikalus ir jos oficialią darbotvarkę prezidento administracijos patarėjams, vyriausybės nariams, taip pat asmeniniams padėjėjams. I. Trump advokatas Abbe Lowellas sakė, kad ji kartais naudojosi asmeniniu elektroninių paštu, „beveik visais atvejais – logistikos ir planavimo reikalais, susijusiais su šeima“. Jis taip pat pažymėjo, kad prezidento dukra liovėsi tai daryti, kai tik sužinojo, kokie reikalavimai taikomi elektroniniam susirašinėjimui. Tuo tarpu respublikonas Trey Gowdy, pirmininkaujantis Atstovų Rūmų Priežiūros ir vyriausybės reformos komitetui, išsiuntė laišką Baltųjų rūmų administracijos vadovui Johnui Kelly su reikalavimu pateikti informacijos apie I. Trump susirašinėjimą. Jis sakė, kad kad šis reikalas susijęs su „įstatymu dėl prezidento užrašų ir kitų saugumo bei apskaitos reikalavimų“. Savo laiške T. Gowdy nurodė vėliausiai iki gruodžio 5-osios pateikti atsakymą. Jis taip pat paprašė nuolat informuoti komitetą apie Baltųjų rūmų pradėtą šio reikalo vidaus tyrimą.

