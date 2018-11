Šis žingsnis kelia abejonių, ar specialusis prokuroras Robertas Muelleris, kuris iki šiol buvo apsaugotas nuo Baltųjų rūmų kišimosi, galės užbaigti tyrimą dėl Rusijos. Demokratai griežtai perspėjo prezidentą netrikdyti šio proceso. „Jūsų prašymu pateikiu savo atsistatydinimo raštą“, – sakoma Teisingumo departamento paskelbto J. Sessionso laiško pirmojoje eilutėje. J. Sessionso, kuris buvo pirmasis JAV senatorius, 2016 metais parėmęs D. Trumpo prezidentinę kampaniją, pasitraukimas buvo seniai prognozuojamas. Jis įvyko kitą dieną po kadencijos vidurio rinkimų, per kuriuos respublikonai prarado kontrolę Atstovų Rūmuose, bet padidino savo daugumą Senate. D. Trumpas ne kartą jam viešai priekaištavo dėl esą nepakankamai griežto požiūrio neteisėtų imigrantų atžvilgiu ir kaltino ginant specialiojo prokuroro Roberto Muellerio atliekamą tyrimą dėl 2016 metų prezidento rinkimų kampanijos numanomo susimokymo su Maskva. Tyrėjai taip pat aiškinasi, ar valstybės vadovas asmeniškai trukdė vykdyti teisingumą. D. Trumpas per „Twitter“ paskelbė, kad laikinuoju generaliniu prokuroru taps Teisingumo departamento administracijos vadovas Matthew Whitakeris. „Dėkojame generaliniam prokurorui Jeffui Sessionsui už jo tarnybą ir linkime jam gera! Nuolatinė pamaina bus paskirta vėlesne data“, – rašė prezidentas. D. Trumpo sprendimas paskirti Teisingumo departamento laikinuoju vadovu M. Whitakerį iškart sukėlė nerimą. Šis pareigūnas anksčiau kritikavo sprendimą suteikti R. Muellerio komandai suteiktus plačius įgaliojimus tirti prezidento kampanijos, jo šeimos narių ir padėjėjų ryšius su Rusija. Prezidentas šį tyrimą vadina „raganų medžiokle“. Pernai rugpjūtį paskelbtame straipsnyje M. Whitakeris viešai ragino R. Muellerio tyrimą prižiūrintį generalinio prokuroro pavaduotoją Rodą Rosensteiną „apriboti tyrimo mastą iki jo paskyrimo specialiuoju prokuroru keturių kampų“. Tapęs laikinuoju generaliniu prokuroru – teisingumo ministro atitikmeniu Jungtinėse Valstijose – M. Whitakeris dabar turi galimybę perimti tyrimo priežiūrą iš R. Rosensteino ir netgi imtis pats jam vadovauti. Pirmoji auka po rinkimų varbus Senato žvalgybos komiteto narys demokratas Markas Warneris buvo tarp išsakiusių susirūpinimą dėl D. Trumpo sprendimo. „Niekas nėra aukščiau įstatymo, ir bet kokios pastangos trikdyti specialiojo prokuroro tyrimą būtų šiurkštus prezidento įgaliojimų viršijimas“, – pabrėžė senatorius. Atstovų Rūmų narys demokratas Jerry Nadleris, tikriausiai perimsiantis Kongreso žemųjų rūmų Teismų komiteto pirmininko pareigas, kalbėjo dar atviriau: „Nėra jokių abejonių, ką tai reiškia ir kas pastatyta ant kortos – konstitucijos atžvilgiu tai yra pavojingas momentas mūsų šaliai ir prezidentui.“ J. Sessionsas tapo pirmuoju pareigūnu, atleistu per kabineto pertvarką, kurios buvo tikimasi iš D. Trumpo po antradienį įvykusių kadencijos vidurio rinkimų. Tačiau jo atsistatydinimas buvo prognozuojamas nuo šių metų pradžios, prezidentui nuolat ir aštriai jį kritikuojant, kad Teisingumo departamentas nesugeba tinkamai įgyvendinti kontroversiško užmojo uždrausti musulmoniškų šalių piliečiams atvykti į Jungtines Valstijas, kurio D. Trumpas siekė atėjęs į valdžią, taip pat dėl R. Muellerio vadovaujamo tyrimo. Pirmasis D. Trumpo rėmėjas 2016 metais J. Sessionsas pirmasis iš JAV senatorių parėmė D. Trumpo prezidentinę kampaniją ir suteikė Niujorko nekilnojamojo turto magnatui patikimumo, jam varžantis su daug žinomesniais respublikonų kandidatais. Kaip pranešama, juodu suvienijo vizija smarkiai apriboti neteisėtą imigraciją. Tapęs generaliniu prokuroru 2017 metų sausį buvęs Alabamos valstijos prokuroras ėmėsi diegti sugriežtintą teisėtvarkos politiką ir įgyvendinti platų draudimą atvykti musulmonams, žadėtą D. Trumpo per rinkimų kampaniją. Jis vadovavo administracijos pastangoms padidinti federalinių teisėsaugos darbuotojų skaičių, paskirti daugiau konservatyvių pažiūrų teisėjų ir kovoti su Centrinės Amerikos gaujomis, tokiomis kaip MS-13. Tačiau D. Trumpas smarkiai pasipiktino, kai praeitų metų kovo 2-ąją J. Sessionsas nusišalino nuo dalyvavimo tyrime dėl prezidentinės rinkimų kampanijos galimo susimokymo su Maskva ir jo priežiūros, nes per 2016 metų kampaniją pats buvo užmezgęs kontaktų su rusais. Generalinis prokuroras suteikė įgaliojimus savo pavaduotojui R. Rosensteinui nepriklausomai prižiūrėti šį tyrimą. Keliomis savaitėmis vėliau D. Trumpui atleidus Federalinio tyrimų biuro direktorių Jamesą Comey, užsitraukusį nemalonę dėl Rusijos vaidmens aiškinimosi, R. Rosensteinas apstulbino administraciją savo sprendimu paskirti R. Muellerį, kitą buvusį FTB vadovą, vadovauti tyrimui kaip nepriklausomą prokurorą. Šis modelis, kai J. Sessionsas buvo nusišalinęs, o R. Muellerio tyrimą prižiūrėjo R. Rosensteinas, patikimai saugojo tyrėjus nuo išorinio spaudimo. Vis dėlto D. Trumpas ne kartą kaltino R. Muellerį vadovaujant neteisėtam tyrimui, tarp kurio vykdytojų esama daug demokratų šalininkų, ir grasino jį nutraukti. Gresiantys kaltinimai Tačiau šis procesas aiškiai judėjo pabaigos link: R. Muelleris pareiškė kaltinimus 34 asmenims ir trims juridiniams subjektams, tiesiogiai arba netiesiogiai siejamiems su šiuo tyrimu. Dėl to buvo pateikti aštuoni kaltės pripažinimo pareiškimai ir paskelbta viena prisiekusiųjų kaltinamoji nutartis. Pažymėtina, kad su tyrėjais sutiko bendradarbiauti keli buvę svarbūs D. Trumpo padėjėjai, tarp jų buvęs nacionalinio saugumo patarėjas Michaelas Flynnas; buvęs rinkimų kampanijos pirmininkas Paulas Manafortas ir buvęs jo pavaduotojas Richardas Gatesas, taip pat buvęs D. Trumpo verslo imperijos „Trump Organization“ viceprezidentas Michaelas Cohenas, ilgametis magnato asmeninių reikalų tvarkytojas. Prognozuojama, kad R. Muelleris ateinančiomis savaitėmis paskelbs naujų kaltinimų, galbūt susijusių su 2016 metų rinkimų kampanijos konsultantu Rogeriu Stone'u ir prezidento sūnumi Donaldu Trumpu jaunesniuoju. Be to, R. Muellerio komanda ir Baltieji rūmai jau kelis mėnesius ginčijasi, ar pats prezidentas turi atsakyti į iškilusius klausimus. Yra žinoma, kad R. Muelleris aiškinasi, ar D. Trumpo sprendimas atleisti J. Comey ir kiti veiksmai prilygsta trukdymui vykdyti teisingumą. Baltieji rūmai taip pat reiškė susirūpinimą, kad R. Muelleris tiria „Trump Organization“ finansus ir ryšius su Rusija. Šiuo atžvilgiu M. Whitakeris gali pasitarnauti prezidento interesams. Praeitais metais paskelbtame straipsnyje jis pabrėžė, kad D. Trumpo šeimos finansai „jokiu būdu nepatenka į jo 2016 metų kampanijos sritį (ir) yra už specialiojo prokuroro paskyrimo pagrindo ribų“.

