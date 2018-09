Po šio susitikimo D. Trumpas turėjo nuspręsti, ar atleisti generalinio prokuroro pavaduotoją, kuris, kaip pranešė žiniasklaida, abejojo prezidento tinkamumu eiti pareigas, iš darbo. „Prieš kelias minutes prezidentas kalbėjosi su Rodu Rosensteinu; jie planuoja susitikti kitą savaitę“, – sakė Baltųjų rūmų atstovė Sarah Sanders. D. Trumpas ir R. Rosensteinas turėjo susitikti ketvirtadienį, tačiau S. Sanders nurodė, jog prezidentas nenorėjo, kad šis susitikimas kirstųsi su Senato posėdžiais dėl jo pasiūlyto kandidato į Aukščiausiojo Teismo teisėjus Bretto Kavanaugh. Laikraštis „The New York Times“ pirmasis pranešė, kad 2017 metais R. Rosensteinas kolegoms siūlė slapta įrašinėti savo pokalbius su JAV prezidentu D. Trumpu ir iškėlė idėją pasinaudojant JAV konstitucijos 25-ąja pataisa jį nušalinti kaip netinkamą eiti prezidento pareigas. Susiję straipsniai: Kavanaugh kaltintoja išsigandusi, bet jaučią „pilietinę pareigą“ liudyti JAV Senato Teismo komitetas dėl Bretto Kavanaugh paskyrimo balsuos penktadienį Pats R. Rosensteinas šiuos pranešimus neigė. Šią savaitę buvo pasirodę pranešimų, kad generalinio prokuroro pavaduotojas bus atleistas arba pats atsistatydins. Tokiu atveju gali kilti grėsmė specialiojo prokuroro Roberto Muellerio tyrimui dėl to, ar D. Trumpas ir jo rinkimų kampanija palaikė ryšius su Maskva ir ar Rusija kišosi į JAV 2016 metų rinkimus. 2017 metų gegužę R. Rosensteinas R. Muelleriui pavedė vadovauti šiam tyrimui. R. Rosensteino įtariamas elgesys ir B. Kavanaugh paskyrimo į AT procesas, galintis žlugti dėl vienos profesorės kaltinimų teisėjui nederamu lytiniu elgesiu, yra dvi politiškai sudėtingiausios krizės per D. Trumpo prezidentavimo laikotarpį.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.