„Tai, ką padariau, buvo neįprasta. Sakiau, kad kurį laiką jiems teks pakovoti“, – rinkiminės kampanijos renginio Teksase metu rėmėjams sakė D. Trumpas.

„Kaip du vaikai aikštelėje, reikia leisti jiems susipešti, o tada išskirti, – teigė JAV prezidentas. – Jie kovojo kelias dienas ir kova buvo arši“.

Iš Šiaurės rytų Sirijos patraukęs JAV karines pajėgas, D. Trumpas iššaukė savaitę trukusį Turkijos puolimą prieš Sirijos kurdų pajėgas.

Pasak stebėsenos organizacijos „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR), per tą laiką žuvo daugiau nei 500 žmonių, dešimtys iš jų buvo civiliai, daugiausia aukų būta kurdų pusėje. Dar 300 000 žmonių buvo priversti bėgti.

D. Trumpas pabrėžė, kad nebuvo išlietas „nė lašas amerikietiško kraujo“.

Ketvirtadienį, po derybų su JAV viceprezidentu Mike'u Pence'u, Turkija sutiko sustabdyti puolimą ir jį visiškai nutraukti tuo atveju, jei kurdų vadovaujamos pajėgos pasitrauktų iš palei sieną numatytos „saugios zonos“.

„Apsilankėme ten ir pasakėme, kad norime pauzės, o kurdai buvo nuostabūs. Jie žada truputį pasitraukti“, – teigė D. Trumpas.

„Žadame laikyti IS („Islamo valstybės“ grupuotę) šauniai – saugiai užrakintus. Planuojame jų rasti dar daugiau ir Turkija yra pasirengusi“, – sakė D. Trumpas.

D. Trumpo žingsnis patraukti 1 000 JAV kariškių sulaukė kritikos net iš artimų prezidento sąjungininkų – tai pavadinta kurdų – pagrindinių JAV sąjungininkų kovoje prieš IS – išdavyste.

Buvęs prezidentūros specialusis pasiuntinys koalicijai prieš IS, Brettas McGurkas, D. Trumpo komentarą apie „du besipešančius vaikus“ pavadino „nepadoriu ir neišmanėlišku“.

„Perkelta 200 000 nekaltų žmonių. Šimtai žuvusiųjų. Įtikinami pranešimai apie karo nusikaltimus. IS kovotojai bėga iš kalėjimų. JAV evakuoja ir sprogdina savo pačių įtvirtinimus arba perduoda juos Rusijai. Du vaikai aikštelėje?“ – B. McGurkas rašė tviterio paskyroje.

