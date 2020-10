„Kaskart, kai jis pasirodo per televiziją, visada būna bomba. Tačiau bus dar didesnė bomba, kai jis bus atleistas. Šis tipas yra katastrofa, - taip, anot „The New York Times“, kalbėjo D. Trumpas. – Žmonėms nusibodo klausytis A. Faucio ir tų idiotų, visų tų idiotų, kurie pridarė klaidų“. Tačiau kartu per pokalbį prezidentas pavadino A. Faucį ir „mielu“ tipu.

A. Faucis laikomas vienu geriausių JAV imunologų. Per pandemiją jis tapo žinomas plačiajai publikai. Jo nuolatinis ginčas su D. Trumpu yra dažna tema žinių laidose.

Apklausose dauguma amerikiečių rašo prastą pažymį D. Trumpui už jo krizės valdymą. A. Fauciu tuo tarpu gyventojai pasitiki daug labiau nei prezidentu.

CNN duomenimis, D. Trumpas, turėdamas omenyje A. Faucį, dar sakė: „Jei būčiau jo klausęs, mes turėtume 500 000 mirusiųjų“. Šiuo metų Covid-19 mirčių JAV yra apie 220 000. Nuo pandemijos pradžios virusu šalyje užsikrėtė per 8 mln. žmonių.

A. Faucis sekmadienį stočiai CBS sakė visiškai nebuvęs nustebęs, kai D. Trumpas užsikrėtė koronavirusu. Turėdamas omenyje renginį su D. Trumpu Baltųjų rūmų rožių sode praėjusio mėnesio pabaigoje, ekspertas teigė, kad ten virusas turėjo visas galimybes plisti. Kai jis per TV pamatė, kad ten praktiškai nepaisoma apsaugos priemonių, pagalvojęs: „Nieko gero nebus“.