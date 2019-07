Prezidentas nori užbaigti 18 metų trunkantį JAV karinį buvimą Afganistane. Jis pabrėžė norįs taikaus sprendimo. „Jei mes Afganistane norėtume kariauti ir laimėti, aš šitą karą galėčiau laimėti per savaitę. Aš tik nenorėčiau, kad žūtų 10 milijonų žmonių“, - kalbėjo D. Trumpas.

I. Khanas susitikime pabrėžė, kad karinio sprendimo Afganistane negali būti. Pakistano premjeras lankosi Vašingtone tuo metu, kai vyksta intensyvios pastangos politinėmis priemonėmis sureguliuoti ilgametį konfliktą. JAV nuo praėjusių metų liepos tiesiogiai kalbasi su Talibano atstovais apie kelius taikai pasiekti. Derybose pirmiausiai kalbama apie dalinių išvedimą bei garantijas, kad Afganistanas netaps saugia prieglobsčio vieta teroristams.

Vis kalbama, kad Pakistanas turi didelę įtaką Afganistano talibams. Daugelis Talibano vadeivų su savo šeimomis gyvena Pakistano Beludžistano provincijoje. Anot analitikų, reikalingas Pakistano bendradarbiavimas, kad Afganistane būtų pasiekta ilgalaikė taika.

Trump casually says that if he wanted to, "Afghanistan would be wiped off the face of the Earth -- it would be over literally in 10 days." 😳 pic.twitter.com/YBPQYnueXJ