„Man patinka Oprah“, – sakė D. Trumpas ir priminė, kad yra pasirodęs ilgus metus rodytoje jos laidoje. „Labai gerai ją pažįstu“, – sakė prezidentas, tačiau pridūrė: „Nemanau, kad ji dalyvaus rinkimuose.“ Įkvepianti O. Winfrey kalba per sekmadienį įvykusią „Auksinių gaublių“ įteikimo ceremoniją sukėlė kalbų Holivude ir Amerikos politikos kairiajame sparne, kad pokalbių laidų „karalienė“ turi ambicijų dėl Baltųjų rūmų. Tokie gandai patiko jos gerbėjų armijai.

