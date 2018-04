„Negalime kiekvieną dieną savo kasdienius gyvenimus imti gyventi baimėje ir neužtikrintume“, – sakė premjeras per spaudos konferenciją Otavoje. „Kanadiečiai visoje šalyje yra šokiruoti ir nuliūdinti šios beprasmiškos atakos“, – sakė J. Trudeau. Vis dėlto jis pridūrė, kad „privalome likti šalimi, kuri yra atvira ir laisva bei patogi savo vertybėmis; ir tęsime tai daryti“. Pareigūnai „apsvarstys besikeičiančias situacijas, su kuriose atsiduriame, ir padarys viską, ką galime, kad kanadiečiai būtų saugūs“, sakė premjeras. 25 metų Alekas Minassianas „tyčia“ nukreipė nuomojamą mikroautobusą ant šaligatvio judrioje Toronto gatvėje pirmadienio popietę. Susiję straipsniai: Toronte į pėsčiuosius rėžėsi mikroautobusas: 10 žmonių žuvo, dar 15 sužeista „Policininkas, kuris neiššovė“: po išpuolio Toronte – kalbos apie siaubingą akistatą Beveik kilometrą nestabdęs transporto priemonės jis parbloškė dešimtis žmonių. 10 asmenų žuvo. Antradienį į teismą atvesdintam A. Minassianui buvo pateikti kaltinimai dėl 10 tyčinių nužudymų ir 13 pasikėsinimų nužudyti. Viešojo saugumo ministras Ralphas Goodale'as sakė, kad „remiantis visa šiuo metu turima informacija, atrodo, kad šis konkretus incidentas nėra niekaip susijęs su nacionaliniu saugumu“.

