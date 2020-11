Tropinė audra „Eta“ atnešė liūčių į vakarinę Floridos pakrantę

Majamyje įsikūrusio Nacionalinio uraganų centro (NHC) sinoptikai perspėjo, kad ketvirtadienį audra smogs pakrantei ir toliau judėdama į šiaurės rytus per visą Floridą tolydžio silps. Trečiadienio rytą „Eta“ buvo trumpam sustiprėjusi iki uragano, tačiau, pasak sinoptikų, vėliau ji nusilpo iki tropinės audros – maksimalaus pastovaus vėjo greitis siekė maždaug 110 km per valandą.

Kol kas nėra gauta pranešimų apie audros sužeistus žmones, turtui padarytą žalą arba potvynius Tampos įlankos rajone, kurio pakraščiu ji praslinko trečiadienio popietę. Nors buvo paskelbta keletas perspėjimų apie tornadų pavojų, pranešimų, kad nors vienas būtų susidaręs, nėra.

Sekmadienį Pietų Floridą kirtusi audra per Meksikos įlanką judėjo vingiuota trajektorija. Ketvirtadienį 1 val. ryto „Eta“ buvo už 104 kilometrų į šiaurę – šiaurės vakarus nuo Sent Pitersbergo Floridoje ir slinko į šiaurę 16 km per valandą greičiu, pranešė Nacionalinis uraganų centras. Maksimalus vėjo greitis siekė iki 95 km per valandą.

Tikimasi, kad per kelias artimiausias valandas artėdama prie vakarinės Floridos pakrantės audra dar susilpnės, o vėliau ketvirtadienį, audrai pasiekus sausumą, ji rims dar greičiau. Iki savaitgalio pasiekusi Atlanto vandenyną audra turėtų visai išnykti.

Tampos įlankos pakrantėse esančiose penkiose apygardose gyvena daugiau nei 3,5 mln. žmonių. Nors privaloma gyventojų evakuacija nebuvo paskelbta, valdžia atidarė laikinas prieglaudas žmonėms, kuriems jų reikėtų. Remiantis vietos žiniasklaida, jose prisiglaudė vos keletas žmonių.

Keliose vietos apygardose nuo trečiadienio buvo sustabdytos pamokos mokyklose.

Floridos kelių policija dėl stiprių vėjų uždarė Painelaso ir Manačio apygardas jungiantį tiltą. Trečiadienio vakarą buvo uždarytas Tampos tarptautinis oro uostas, kurį planuojama atidaryti ne anksčiau nei ketvirtadienio popietę.

Trečiadienį apie užsidarymą pranešė ir Tampoje esantis pramogų parkas „Busch Gardens“, dėl stichijos buvo atšaukta keletas lauke turėjusių vykti Veteranų dienos renginių. Dėl audros trečiadienį buvo uždaryta mėginių paėmimo COVID-19 testams vieta prie stadiono „Tropicana Field“.

Floridos gubernatorius Ronas DeSantis paskelbė apie išplečiamą pavojaus zoną, greta pietinių Floridos apygardų į ją įtraukdamas 13 Meksikos įlankos pakrantėje arba šalia jos esančių apygardų. Gubernatoriaus taip pat kreipėsi į Federalinę nepaprastųjų situacijų valdymo agentūrą (FEMA) dėl išteklių skyrimo stichijos padariniams šalinti. JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį vakare šį prašymą patenkino.

Kaip pranešė Nacionalinis uraganų centras, „pavojų gyvybei kelianti štorminė patvanka“ gali susidaryti ankstų ketvirtadienį rytą. Sinoptikai ragino vietos gyventojus įsiklausyti į vietos valdžios perspėjimus.

Pirmiausia audra smogė Nikaragvai, kurią pasiekė kaip 4-os kategorijos uraganas. Centrinėje Amerikoje ir Meksikoje „Eta“ nusinešė mažiausiai 120 žmonių gyvybių, dar dešimtys laikomi dingusiais. Pirmadienio rytą ji pasiekė Meksikos įlanką netoli vietos, kur Evergleidso šlapynė jungiasi su jūra.

Sekmadienio vakarą pasiekė Floridos salas, kur tankiai apgyvendintos Majamio-Deido ir Brauardo apygardos pirmosios sulaukė stiprių liūčių.

Tai buvo 28-ji neįprastu aktyvumu pasižyminčio Atlanto uraganų sezono audra. Pirmadienio vakarą Atlanto vandenyne už šimtų kilometrų nuo Azorų buvo registruota ir 29-oji audra „Theta“.

Per šį sezoną jau buvo tiek audrų, kad NHC pritrūko oficialių vardų ir pradėjo teikti pavadinimus pagal graikų abėcėlę.